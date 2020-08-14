***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 888.608.860 679.892.388 404.534.318 361.920.638Satışların Maliyeti22 -414.145.698 -317.864.125 -191.579.702 -165.699.897TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)474.463.162 362.028.263 212.954.616 196.220.741BRÜT KAR (ZARAR)474.463.162 362.028.263 212.954.616 196.220.741Genel Yönetim Giderleri23 -62.528.925 -49.143.737 -30.331.364 -25.186.193Pazarlama Giderleri23 -89.892.747 -88.998.584 -35.210.697 -44.927.877Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -37.242.367 -26.497.338 -20.124.185 -14.107.002Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 69.243.328 23.697.574 30.093.019 8.244.746Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -14.041.466 -15.480.802 -6.305.020 -10.076.729ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)340.000.985 205.605.376 151.076.369 110.167.686Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 2.088.844 0 1.374.945 -129.482Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)342.089.829 205.605.376 152.451.314 110.038.204Finansman Giderleri27 -58.977.314 -72.704.213 -32.270.531 -41.623.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)283.112.515 132.901.163 120.180.783 68.414.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.078.063 4.504.221 3.213.108 4.019.248Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.998.276 -1.090.040 -912.069 -605.685Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 4.076.339 5.594.261 4.125.177 4.624.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)285.190.578 137.405.384 123.393.891 72.433.887DÖNEM KARI (ZARARI)285.190.578 137.405.384 123.393.891 72.433.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları285.190.578 137.405.384 123.393.891 72.433.887Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01430000 0,00690000 0,00620000 0,00360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01430000 0,00690000 0,00620000 0,00360000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI276.138.132 208.795.188Dönem Karı (Zararı)285.190.578 137.405.384Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler176.735.780 142.024.359Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,22,24 26.113.501 21.754.211Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler65.918.246 31.192.277Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 1.741.353 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 15.501.372 1.581.934Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.283.919 1.508.397Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 47.391.602 28.101.946Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.849.613 40.724.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 15.303.479 18.033.623Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.836.111 2.877.672Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 24.710.023 19.813.197Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.371.778 60.295.305Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.883.418 -2.141.762Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 56.255.196 62.437.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -2.078.063 -4.504.221Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-7.585.969 -2.022.410Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.088.844 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -2.088.844 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler3.559.831 -3.079.671Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.324.313 -2.335.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-152.055.717 -41.880.447Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.335.599 -99.727.792İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -12.309.378 -8.957.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-60.026.221 -90.770.753Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.302.831 -863.832İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.302.831 -863.832Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-113.532.476 -11.425.118Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)20.102.056 14.119.880Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.544.780 20.137.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.137.534 2.857.253İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 17.682.314 17.280.560Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -878.834 5.851.766Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.786.010 1.078.100İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.786.010 1.078.100Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31 -3.331.219 5.325.400Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -223.444 -237.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-884.160 23.860.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-246.436 12.174.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-637.724 11.686.641Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları309.870.641 237.549.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -10.327.237 -10.986.002Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -23.405.272 -17.768.106YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.906.443 -120.600.062Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.183.675 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 2.183.675 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-88.255.265 -114.972.402Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -36.781.939 -78.674.123Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,27 -51.473.326 -36.298.279Verilen Nakit Avans ve Borçlar-51.213.862 -8.506.411Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -51.213.862 -8.506.411Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 379.009 2.878.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.717.600 -59.883.398Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri922.988.135 634.728.981Kredilerden Nakit Girişleri5 792.988.135 634.728.981İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 130.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-753.958.968 -643.306.607Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -673.958.968 -632.439.132İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -80.000.000 -10.867.475Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -7.279.030 -3.547.286Ödenen Temettüler21 -53.351.134 0Ödenen Faiz5,27 -54.615.724 -49.916.536Alınan Faiz4,25 2.934.321 2.158.050YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.949.289 28.311.728Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.779.645 1.595.162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)197.728.934 29.906.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 276.848.039 121.029.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 474.576.973 150.936.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 474.723.780 277.045.749Ticari Alacaklar558.663.629 481.870.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 31.348.553 19.039.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 527.315.076 462.831.125Diğer Alacaklar8 2.018.344 715.513Stoklar9 534.063.623 430.762.881Peşin Ödenmiş Giderler10 26.172.907 46.274.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 249.868 118.360Diğer Dönen Varlıklar20 4.598.303 4.483.375ARA TOPLAM1.600.490.454 1.241.271.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.600.490.454 1.241.271.141DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 518.373.180 503.183.494Kullanım Hakkı Varlıkları13 37.039.280 27.795.038Maddi Olmayan Duran Varlıklar298.566.588 299.158.713Şerefiye15 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 296.783.857 297.375.982Peşin Ödenmiş Giderler10 85.348.931 34.135.069Ertelenmiş Vergi Varlığı28 18.035.347 13.959.009TOPLAM DURAN VARLIKLAR957.363.326 878.231.323TOPLAM VARLIKLAR2.557.853.780 2.119.502.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar363.007.020 232.197.986İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar363.007.020 232.197.986Banka Kredileri5 363.007.020 232.197.986Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları219.695.304 214.709.403İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları219.695.304 214.709.403Banka Kredileri5 141.091.391 124.548.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.329.695 11.133.943İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 65.274.218 79.027.094Ticari Borçlar147.267.119 131.722.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 9.876.084 12.013.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 137.391.035 119.708.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.843.466 8.722.300Diğer Borçlar9.281.029 4.495.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 9.281.029 4.495.019Türev Araçlar31 1.020.258 4.351.477Devlet Teşvik ve Yardımları16 1.668.517 1.393.247Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.773.798 3.033.122Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 909.472 525.644Kısa Vadeli Karşılıklar66.620.210 67.611.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 30.065.602 32.975.226Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 36.554.608 34.636.366Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.223.836 1.712.866ARA TOPLAM821.310.029 670.474.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER821.310.029 670.474.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar399.607.743 352.713.211İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar399.607.743 352.713.211Banka Kredileri5 242.757.974 268.221.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 27.170.450 19.601.225İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 129.679.319 64.890.265Devlet Teşvik ve Yardımları16 39.644.879 37.666.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 282.947 247.067Uzun Vadeli Karşılıklar32.547.004 27.558.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 32.547.004 27.558.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER472.082.573 418.185.380TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.293.392.602 1.088.660.375ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.264.461.178 1.030.842.089Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.046.480 -6.046.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.046.480 -6.046.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.046.480 -6.046.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.156.065 1.376.420Yabancı Para Çevrim Farkları3.156.065 1.376.420Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 488.354.120 255.689.513Net Dönem Karı veya Zararı285.190.578 286.015.741Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.264.461.178 1.030.842.089TOPLAM KAYNAKLAR2.557.853.780 2.119.502.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064Transferler136.361.117 -136.361.117 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.595.162 137.405.384 139.000.546 139.000.546Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 898.520 150.864.955 255.689.513 137.405.384 883.129.379 883.129.379Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler286.015.741 -286.015.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.779.645 285.190.578 286.970.223 286.970.223Kar Payları-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 3.156.065 150.864.955 488.354.120 285.190.578 1.264.461.178 1.264.461.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)285.190.578 137.405.384 123.393.891 72.433.887DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.779.645 1.595.162 1.492.754 309.739Yabancı Para Çevrim Farkları1.779.645 1.595.162 1.492.754 309.739DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.779.645 1.595.162 1.492.754 309.739TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)286.970.223 139.000.546 124.886.645 72.743.626Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları286.970.223 139.000.546 124.886.645 72.743.626http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869182BIST