***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.322.176.613 1.013.372.390 433.567.753 333.480.002Satışların Maliyeti22 -614.532.062 -477.285.440 -200.386.364 -159.421.315TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)707.644.551 536.086.950 233.181.389 174.058.687BRÜT KAR (ZARAR)707.644.551 536.086.950 233.181.389 174.058.687Genel Yönetim Giderleri23 -96.046.042 -74.871.955 -33.517.117 -25.728.218Pazarlama Giderleri23 -121.945.562 -128.690.553 -32.052.815 -39.691.969Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -62.938.436 -33.526.909 -25.696.069 -7.029.571Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 145.085.125 25.853.080 75.841.797 2.155.506Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -21.769.112 -16.877.918 -7.727.646 -1.397.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)550.030.524 307.972.695 210.029.539 102.367.319Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 3.472.233 0 1.383.389 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 -130.743 0 -130.743FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)553.502.757 307.841.952 211.412.928 102.236.576Finansman Giderleri27 -78.378.497 -111.626.897 -19.401.183 -38.922.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)475.124.260 196.215.055 192.011.745 63.313.892Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.479.144 3.233.298 5.401.081 -1.270.923Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -6.126.459 -1.427.539 -4.128.183 -337.499Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 13.605.603 4.660.837 9.529.264 -933.424SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)482.603.404 199.448.353 197.412.826 62.042.969DÖNEM KARI (ZARARI)482.603.404 199.448.353 197.412.826 62.042.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları482.603.404 199.448.353 197.412.826 62.042.969Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,02410000 0,01000000 0,00990000 0,00310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,02410000 0,01000000 0,00990000 0,00310000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI474.006.774 325.445.411Dönem Karı (Zararı)482.603.404 199.448.353Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler276.388.640 205.975.160Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,22,24 42.544.655 32.718.611Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler111.812.367 44.348.931Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 31.167.877 4.727.287Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.228.585 1.451.471Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 79.415.905 38.170.173Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler60.392.866 63.159.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 14.330.928 21.283.559Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 4.194.377 3.951.854Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 41.867.561 37.924.437Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler81.834.735 90.690.181Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -4.896.364 -3.084.470Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 86.731.099 93.774.651Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -7.479.144 -3.233.298Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-12.936.708 -9.594.756Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.472.233 130.743Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -3.472.233 130.743Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler9.740.902 -9.422.144Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.048.800 -2.822.958İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-236.393.674 -35.587.481Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-81.239.999 -71.872.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -22.826.902 -386.529İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-58.413.097 -71.486.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.798.174 -365.561İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.798.174 -365.561Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)31 -7.432.773 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-197.833.892 -33.593.607Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21.949.721 19.387.183Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.393.473 9.476.099İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 dalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 650.042 1.463.723Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.314.638 1.180.719İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.314.638 1.180.719Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31 -4.351.477 4.538.568Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 10.736.458 -272.766İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.218.309 34.470.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.542.635 16.004.462Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.760.944 18.466.317Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları522.598.370 369.836.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -15.586.729 -17.148.487Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -33.004.867 -27.242.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-205.293.500 -176.141.858Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.567.065 305.992Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 3.567.065 305.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-162.878.317 -168.707.062Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -94.335.136 -110.448.973Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,27 -68.543.181 -58.258.089Verilen Nakit Avans ve Borçlar-52.894.720 -10.712.830Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -52.894.720 -10.712.830Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 6.912.472 2.972.042FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.197.106 -51.171.300Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.117.235.501 1.206.782.616Kredilerden Nakit Girişleri5 987.235.501 1.206.782.616İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 130.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-996.501.436 -1.174.868.364Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -916.501.436 -1.159.895.970İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -80.000.000 -14.972.394Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -11.094.445 -5.477.179Ödenen Temettüler21 -53.351.134 0Ödenen Faiz5,27 -77.209.535 -80.690.965Alınan Faiz4,25 4.723.943 3.082.592YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)252.516.168 98.132.253Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.172.940 485.995NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)256.689.108 98.618.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 276.848.039 121.029.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 533.537.147 219.647.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 533.907.278 277.045.749Ticari Alacaklar568.020.556 481.870.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 41.866.077 19.039.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 526.154.479 462.831.125Diğer Alacaklar8 2.513.687 715.513Türev Araçlar31 7.432.773 0Stoklar9 603.238.310 430.762.881Peşin Ödenmiş Giderler10 24.325.242 46.274.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 239.592 118.360Diğer Dönen Varlıklar20 8.904.778 4.483.375ARA TOPLAM1.748.582.216 1.241.271.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.748.582.216 1.241.271.141DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 564.682.731 503.183.494Kullanım Hakkı Varlıkları13 37.595.309 27.795.038Maddi Olmayan Duran Varlıklar281.676.537 299.15831Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 279.893.806 297.375.982Peşin Ödenmiş Giderler10 87.029.789 34.135.069Ertelenmiş Vergi Varlığı28 27.564.612 13.959.009TOPLAM DURAN VARLIKLAR998.548.978 878.231.323TOPLAM VARLIKLAR2.747.131.194 2.119.502.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar336.636.126 232.197.986İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar336.636.126 232.197.986Banka Kredileri5 336.636.126 232.197.986Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları260.105.758 214.709.403İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları260.105.758 214.709.403Banka Kredileri5 176.544.269 124.548.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 14.490.802 11.133.943İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 69.070.687 79.027.094Ticari Borçlar141.115.812 131.722.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 24.062.414 12.013.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 117.053.398 119.708.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.372.342 8.722.300Diğer Borçlar8.809.657 4.495.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.809.657 4.495.019Türev Araçlar31 0 4.351.477Devlet Teşvik ve Yardımları16 1.730.554 1.393.247Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.063.183 3.033.122Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 4.139.863 525.644Kısa Vadeli Karşılıklar70.114.665 67.611.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 30.732.413 32.975.226Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 39.382.252 34.636.366Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 8.160.471 1.712.866ARA TOPLAM849.248.431 670.474.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER849.248.431 670.474.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar352.500.326 352.713.211İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar352.500.326 352.713.211Banka Kredileri5 195.132.644 268.221.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 27.688.363 19.601.225İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 129.679.319 64.890.265Devlet Teşvik ve Yardımları16 43.103.093 37.666.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.953.464 247.067Uzun Vadeli Karşılıklar33.058.581 27.558.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 33.058.581 27.558.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER433.615.464 418.185.380TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.282.863.895 1.088.660.375ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.464.267.299 1.030.842.089Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.046.480 -6.046.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.046.480 -6.046.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.046.480 -6.046.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.549.360 1.376.420Yabancı Para Çevrim Farkları5.549.360 1.376.420Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 488.354.120 255.689.513Net Dönem Karı veya Zararı482.603.404 286.015.741Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.464.267.299 1.030.842.089TOPLAM KAYNAKLAR2.747.131.194 2.119.502.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064Transferler136.361.117 -136.361.117 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)485.995 199.448.353 199.934.348 199.934.348Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -210.647 150.864.955 255.689.513 199.448.353 944.063.181 944.063.181Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler286.015.741 -286.015.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.172.940 482.603.404 486.776.344 486.776.344Kar Payları-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 5.549.360 150.864.955 488.354.120 482.603.404 1.464.267.299 1.464.267.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)482.603.404 199.448.353 197.412.826 62.042.969DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.172.940 485.995 3.886.049 -799.428Yabancı Para Çevrim Farkları4.172.940 485.995 3.886.049 -799.428DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.172.940 485.995 3.886.049 -799.428TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)486.776.344 199.934.348 201.298.875 61.243.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları486.776.344 199.934.348 201.298.875 61.243.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886774BIST