***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.863.328.501 1.373.983.541Satışların Maliyeti22 -852.464.567 -654.824.247TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.010.863.934 719.159.294BRÜT KAR (ZARAR)1.010.863.934 719.159.294Genel Yönetim Giderleri23 -139.409.602 -101.691.892Pazarlama Giderleri23 -173.005.289 -178.856.870Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -80.853.917 -39.388.361Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 151.832.673 52.018.045Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -12.904.813 -24.552.244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)756.522.986 426.687.972Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 5.731.559 2.298.567Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 -130.743FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)762.254.545 428.855.796Finansman Giderleri27 -115.715.010 -148.160.975SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)646.539.535 280.694.821Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.909.149 5.320.920Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -3.460.492 -1.945.607Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 8.369.641 7.266.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)651.448.684 286.015.741DÖNEM KARI (ZARARI)651.448.684 286.015.741Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları651.448.684 286.015.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,03260000 0,01430000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,03260000 0,01430000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI637.391.870 441.236.234Dönem Karı (Zararı)651.448.684 286.015.741Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler353.151.273 268.232.465Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,22,24 59.759.908 46.090.352Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler128.034.255 58.232.995Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 36.553.110 13.951.145Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 1.395.362Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 91.481.145 42.886.488Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler79.424.135 86.531.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 20.311.663 28.212.351Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 5.879.472 5.112.261Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 53.233.000 53.207.103Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler111.893.174 116.919.266Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -8.838.226 -4.221.989Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 120.731.400 121.141.255Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -4.909.149 -5.320.920Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-18.120.948 -16.970.361Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.731.559 -2.167.824Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -5.731.559 -2.167.824Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler12.430.325 -8.438.269Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.628.868 -6.644.489İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-306.779.089 -58.455.304Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-198.401.870 -79.326.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -44.889.969 -7.418.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-153.511.901 -71.907.787Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.753.060 -241.240İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.753.060 -241.240Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-177.073.759 -60.299.441Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.282.068 -8.598.690Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.341.115 46.022.957İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -691.755 6.299.628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 37.032.870 39.723.329Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 1.820.186 2.382.332Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.828.397 2.001.177İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.828.397 2.001.177Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31 -499.339 4.351.477Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 8.615.143 -876.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.282.960 36.128.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.442.503 18.918.167Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)46.725.463 17.210.558Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları697.820.868 495.792.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -15.208.493 -16.798.141Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -45.220.505 -37.758.527YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-371.280.621 -208.972.499Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.936.454 2.604.559Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 5.936.454 2.604.559Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-356.357.444 -215.573.888Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -267.888.878 -140.796.532Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,27 -88.468.566 -74.777.356Verilen Nakit Avans ve Borçlar-27.772.403 -8.944.083Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -27.772.403 -8.944.083Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 6.912.772 12.940.913FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.551.389 -78.518.279Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.368.524.618 1.743.323.044Kredilerden Nakit Girişleri5 1.238.524.618 1.743.323.044İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 130.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.135.268.205 -1.718.042.288Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.055.268.205 -1.697.436.071İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -80.000.000 -20.606.217Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -16.159.910 -7.902.120Ödenen Temettüler21 -53.351.134 0Ödenen Faiz5,27 -110.777.359 -100.007.297Alınan Faiz4,25 8.583.379 4.110.382YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)327.662.638 153.745.456Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.501.680 2.073.062NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)332.164.318 155.818.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 276.848.039 121.029.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 609.012.357 276.848.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 609.464.914 277.045.749Ticari Alacaklar689.963.602 481.870.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 63.929.144 19.039.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 626.034.458 462.831.125Diğer Alacaklar8 2.468.573 715.513Stoklar9 577.539.595 430.762.881Peşin Ödenmiş Giderler10 63.557.031 46.274.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 433.153 118.360Diğer Dönen Varlıklar20 5.611.085 4.483.375ARA TOPLAM1.949.037.953 1.241.271.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.949.037.953 1.241.271.141DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 727.401.281 503.183.494Kullanım Hakkı Varlıkları13 39.277.633 27.795.038Maddi Olmayan Duran Varlıklar288.227.991 299.158.713Şerefiye15 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 286.445.260 297.375.982Peşin Ödenmiş Giderler10 61.907.472 34.135.069Ertelenmiş Vergi Varlığı28 22.063.173 13.959.009TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.138.877.550 878.231.323TOPLAM VARLIKLAR3.087.915.503 2.119.502.464KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar427.739.325 232.197.986İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar427.739.325 232.197.986Banka Kredileri5 427.739.325 232.197.986Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları285.815.597 214.709.403İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları285.815.597 214.709.403Banka Kredileri5 199.516.937 124.548.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 14.586.934 11.133.943İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 71.711.726 79.027.094Ticari Borçlar168.063.454 131.722.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 11.321.863 12.013.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 156.741.591 119.708.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 10.542.486 8.722.300Diğer Borçlar666.622 4.495.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 666.622 4.495.019Türev Araçlar31 3.852.138 4.351.477Devlet Teşvik ve Yardımları16 1.870.021 1.393.247Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 5.387.449 3.033.122Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 117.424 525.644Kısa Vadeli Karşılıklar73.742.291 67.611.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 41.408.521 32.975.226Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 32.333.770 34.636.366Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 9.622.823 1.712.866ARA TOPLAM987.419.630 670.474.995TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER987.419.630 670.474.995UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar380.166.566 352.713.211İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar380.166.566 352.713.211Banka Kredileri5 193.996.441 268.221.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 56.490.806 19.601.225İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 129.679.319 64.890.265Devlet Teşvik ve Yardımları16 46.220.036 37.666.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.507.883 247.067Uzun Vadeli Karşılıklar33.218.834 27.558.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 33.218.834 27.558.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER466.113.319 418.185.380TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.453.532.949 1.088.660.375ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.634.382.554 1.030.842.089Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.105.245 -6.046.480Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.105.245 -6.046.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.105.245 -6.046.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.878.100 1.376.420Yabancı Para Çevrim Farkları5.878.100 1.376.420Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 488.354.120 255.689.513Net Dönem Karı veya Zararı651.448.684 286.015.741Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.634.382.554 1.030.842.089TOPLAM KAYNAKLAR3.087.915.503 2.119.502.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064Transferler136.361.117 -136.361.117 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.375.547 2.073.062 286.015.741 286.713.256 286.713.256Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler286.015.741 -286.015.741 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)941.235 4.501.680 651.448.684 656.891.599 656.891.599Kar Payları-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)651.448.684 286.015.741DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar941.235 -1.375.547Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 1.206.712 -1.763.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 -265.477 387.975Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.501.680 2.073.062Yabancı Para Çevrim Farkları4.501.680 2.073.062DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.442.915 697.515TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)656.891.599 286.713.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları656.891.599 286.713.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915679BIST