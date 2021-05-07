***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 548.432.155 484.074.542Satışların Maliyeti22 -248.106.769 -222.565.996TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)300.325.386 261.508.546BRÜT KAR (ZARAR)300.325.386 261.508.546Genel Yönetim Giderleri23 -41.799.807 -32.197.561Pazarlama Giderleri23 -54.616.889 -54.682.050Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -9.593.418 -17.118.182Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 74.303.951 39.150.309Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -29.143.851 -7.736.446ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)239.475.372 188.924.616Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 8.246.185 713.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)247.721.557 189.638.515Finansman Giderleri27 -24.798.908 -26.706.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)222.922.649 162.931.732Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri287.553 -1.135.045Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.106.566 -1.086.207Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.394.119 -48.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)223.210.202 161.796.687DÖNEM KARI (ZARARI)223.210.202 161.796.687Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları223.210.202 161.796.687Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01120000 0,00810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01120000 0,00810000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.411.281 120.300.870Dönem Karı (Zararı)223.210.202 161.796.687Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.101.753 85.469.702Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,22,24 14.345.279 10.680.051Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler45.232.110 23.437.117Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 716.077 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 20.372.222 3.741.703Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 1.339.253Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 24.143.811 18.356.161Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.288.581 26.313.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 8.953.747 11.839.404Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.069.557 2.123.135Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 15.265.277 12.351.203Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.300.164 25.917.534Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -6.080.985 -1.359.937Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 45.381.149 27.277.471Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -287.553 1.135.045Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.330.988 -1.193.682Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.246.185 -713.899Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -8.246.185 -713.899Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-62.669.126 2.239.463Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.530.529 -2.345.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-210.095.048 -105.719.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-137.434.843 -134.827.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -54.717.245 -9.025.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.717.598 -125.802.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-134.106 -838.720İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-134.106 -838.720Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)31 -22.832.293 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-54.562.812 -14.331.287Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21.407.494 23.759.614Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.862.788 2.442.048İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 8.040.539 10.248.123İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -36.903.327 -7.806.075Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 3.687.125 5.659.937Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler677 2.950.493İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)677 2.950.493Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31 -3.852.138 -4.351.477Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 5.230.589 -1.292.441İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.258.047 15.110.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)347.098 2.932.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.910.949 12.177.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.216.907 141.547.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -3.568.563 -6.657.284Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -14.237.063 -14.589.105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-91.496.646 -83.774.561Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.838.647 713.899Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 8.838.647 713.899Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.287.631 -41.916.473Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -35.374.475 -20.384.255Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,27 -37.913.156 -21.532.218Verilen Nakit Avans ve Borçlar-30.860.037 -42.950.996Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -30.860.037 -42.950.996Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 3.812.375 379.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.153.069 80.056.328Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri373.738.555 442.657.575Kredilerden Nakit Girişleri5 373.738.555 442.657.575Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-322.839.633 -341.945.962Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -322.839.633 -335.513.440İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 0 -6.432.522Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.789.752 -2.351.014Ödenen Faiz5,27 -38.772.862 -19.673.635Alınan Faiz4,25 5.816.761 1.369.364YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.932.296 116.582.637Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.368.774 286.891NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.563.522 116.869.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 609.012.357 276.959.646DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 579.448.835 393.829.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 579.713.059 609.464.914Ticari Alacaklar823.976.987 689.963.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 118.646.389 63.929.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 705.330.598 626.034.458Diğer Alacaklar8 2.602.679 2.468.573Türev Araçlar31 22.832.293 0Stoklar9 617.005.888 577.539.595Peşin Ödenmiş Giderler10 42.149.537 63.557.031Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 492.552 433.153Diğer Dönen Varlıklar20 5.204.588 5.611.085ARA TOPLAM2.093.977.583 1.949.037.953TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.093.977.583 1.949.037.953DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 748.790.026 727.401.281Kullanım Hakkı Varlıkları13 46.705.776 39.277.633Maddi Olmayan Duran Varlıklar300.802.955 288.227.991Şerefiye15 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 299.020.224 286.445.260Peşin Ödenmiş Giderler10 92.767.509 61.907.472Ertelenmiş Vergi Varlığı28 23.457.292 22.063.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.212.523.558 1.138.877.550TOPLAM VARLIKLAR3.306.501.141 3.087.915.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar326.842.889 427.739.325İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar326.842.889 427.739.325Banka Kredileri5 326.842.889 427.739.325Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları295.290.606 285.815.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları295.290.606 285.815.597Banka Kredileri5 205.985.477 199.516.937Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 15.429.401 14.586.934İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 73.875.728 71.711.726Ticari Borçlar139.200.666 168.063.454İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 19.362.402 11.321.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 119.838.264 156.741.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 14.229.611 10.542.486Diğer Borçlar667.299 666.622İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 667.299 666.622Türev Araçlar31 0 3.852.138Devlet Teşvik ve Yardımları16 1.890.994 1.870.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.522.991 5.387.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.103.973 117.424Kısa Vadeli Karşılıklar77.705.430 73.742.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 28.259.186 41.408.521Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 49.446.244 32.333.770Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 15.895.635 9.622.823ARA TOPLAM883.350.094 987.419.630TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER883.350.094 987.419.630UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar472.928.677 380.166.566İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar472.928.677 380.166.566Banka Kredileri5 280.554.898 193.996.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 62.694.460 56.490.806İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 129.679.319 129.679.319Devlet Teşvik ve Yardımları16 45.990.197 46.220.036Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.602.930 6.507.883Uzun Vadeli Karşılıklar36.667.713 33.218.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 36.667.713 33.218.834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER562.189.517 466.113.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.445.539.611 1.453.532.949ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.860.961.530 1.634.382.554Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.105.245 -5.105.245Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.105.245 -5.105.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.105.245 -5.105.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.246.874 5.878.100Yabancı Para Çevrim Farkları9.246.874 5.878.100Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 1.139.802.804 488.354.120Net Dönem Karı veya Zararı223.210.202 651.448.684Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.860.961.530 1.634.382.554TOPLAM KAYNAKLAR3.306.501.141 3.087.915.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler286.015.741 -286.015.741 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)286.891 161.796.687 162.083.578 162.083.578Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.663.311 150.864.955 541.705.254 161.796.687 1.192.925.667 1.192.925.667Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler651.448.684 -651.448.684 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.368.774 223.210.202 226.578.976 226.578.976Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 9.246.874 150.864.955 1.139.802.804 223.210.202 1.860.961.530 1.860.961.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)223.210.202 161.796.687DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.368.774 286.891Yabancı Para Çevrim Farkları3.368.774 286.891DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.368.774 286.891TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)226.578.976 162.083.578Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları226.578.976 162.083.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935331BIST