***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.062.241.044 888.608.860 513.808.889 404.534.318Satışların Maliyeti22 -472.497.481 -414.145.698 -224.390.712 -191.579.702TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)589.743.563 474.463.162 289.418.177 212.954.616BRÜT KAR (ZARAR)589.743.563 474.463.162 289.418.177 212.954.616Genel Yönetim Giderleri23 -89.997.147 -62.528.925 -48.197.340 -30.331.364Pazarlama Giderleri23 -117.323.963 -89.892.747 -62.707.074 -35.210.697Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -22.728.557 -37.242.367 -13.135.139 -20.124.185Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 113.538.721 69.243.328 39.234.770 30.093.019Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -21.750.450 -14.041.466 7.393.401 -6.305.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)451.482.167 340.000.985 212.006.795 151.076.369Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 10.858.917 2.088.844 2.612.732 1.374.945FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)462.341.084 342.089.829 214.619.527 152.451.314Finansman Giderleri27 -75.378.114 -58.977.314 -50.579.206 -32.270.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)386.962.970 283.112.515 164.040.321 120.180.783Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.760.250 2.078.063 15.472.697 3.213.108Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -2.162.224 -1.998.276 -1.055.658 -912.069Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 17.922.474 4.076.339 16.528.355 4.125.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891DÖNEM KARI (ZARARI)402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,02010000 0,01430000 0,00900000 0,00620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI381.818.451 279.072.453Dönem Karı (Zararı)402.723.220 285.190.578Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler221.189.633 177.756.038Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,22,24 33.261.188 26.113.501Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler86.482.189 65.918.246Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 759.331 1.741.353Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 35.000.862 15.501.372Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 1.283.919Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 50.721.996 47.391.602Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler57.190.394 43.849.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 14.431.880 15.303.479Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 5.850.608 3.836.111Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 36.907.906 24.710.023Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler86.567.600 53.371.778Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -11.061.623 -2.883.418Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 97.629.223 56.255.196Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.822.428 1.020.258Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -11.822.428 1.020.258Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -15.760.250 -2.078.063Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler17 -5.925.925 -7.585.969Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.858.917 -2.088.844Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -10.858.917 -2.088.844Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler4.801.559 3.559.831Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.745.777 -4.324.313İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-220.866.004 -153.075.975Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-78.768.824 -72.335.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 157.208 -12.309.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-78.926.032 -60.026.221Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-440.258 -1.302.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-440.258 -1.302.831Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-131.397.697 -113.532.476Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.048.098 20.102.056Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.235.852 15.544.780İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.171.458 -2.137.534İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -14.407.310 17.682.314Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 1.044.118 -878.834Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-913 4.786.010İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-913 4.786.010Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31 -3.852.138 -4.351.477Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.827.656 -223.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.194 -884.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.828.771 -246.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.918.965 -637.724Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları403.046.849 309.870.641Alınan Faiz4,25 10.623.119 2.934.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -6.131.496 -10.327.237Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -25.720.021 -23.405.272YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-197.158.477 -136.906.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.451.379 2.183.675Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 11.451.379 2.183.675Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-128.835.954 -88.255.265Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -51.032.161 -36.781.939Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,27 -77.803.793 -51.473.326Verilen Nakit Avans ve Borçlar-86.605.170 -51.213.862Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -86.605.170 -51.213.862Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 6.831.268 379.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.318.432 53.783.279Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri822.250.493 922.988.135Kredilerden Nakit Girişleri5 722.250.493 792.988.135İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 100.000.000 130.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-636.496.090 -753.958.968Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -571.496.090 -673.958.968İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -65.000.000 -80.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -10.519.431 -7.279.030Ödenen Temettüler21 -98.640.781 -53.351.134Ödenen Faiz5,27 -97.912.623 -54.615.724YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.341.542 195.949.289Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.819.452 1.779.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)166.160.994 197.728.934DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 609.012.357 276.848.039DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 775.173.351 474.576.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 775.611.855 609.464.914Ticari Alacaklar764.106.336 689.963.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 63.771.936 63.929.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 700.334.400 626.034.458Diğer Alacaklar8 2.908.831 2.468.573Türev Araçlar31 11.822.428 0Stoklar9 681.972.452 577.539.595Peşin Ödenmiş Giderler10 59.508.933 63.557.031Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 354.983 433.153Diğer Dönen Varlıklar20 860.484 5.611.085ARA TOPLAM2.297.146.302 1.949.037.953TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.297.146.302 1.949.037.953DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 749.103.124 727.401.281Kullanım Hakkı Varlıkları13 59.349.777 39.277.633Maddi Olmayan Duran Varlıklar313.875.490 288.227.991Şerefiye15 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 312.092.759 286.445.260Peşin Ödenmiş Giderler10 148.512.642 61.907.472Ertelenmiş Vergi Varlığı28 39.985.647 22.063.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.310.826.680 1.138.877.550TOPLAM VARLIKLAR3.607.972.982 3.087.915.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar498.454.658 427.739.325İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar498.454.658 427.739.325Banka Kredileri5 498.454.658 427.739.325Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları365.092.644 285.815.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları365.092.644 285.815.597Banka Kredileri5 207.418.874 199.516.937Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 16.773.504 14.586.934İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 140.900.266 71.711.726Ticari Borçlar154.827.602 168.063.454İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 12.493.321 11.321.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 142.334.281 156.741.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 11.586.604 10.542.486Diğer Borçlar665.709 666.622İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 665.709 666.622Türev Araçlar31 0 3.852.138Devlet Teşvik ve Yardımları16 1.988.126 1.870.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.633.526 5.387.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.151.632 117.424Kısa Vadeli Karşılıklar85.933.536 73.742.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 42.487.198 41.408.521Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 43.446.338 32.333.770Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 5.301.578 9.622.823ARA TOPLAM1.132.635.615 987.419.630TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.132.635.615 987.419.630UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar440.619.296 380.166.566İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar440.619.296 380.166.566Banka Kredileri5 267.491.448 193.996.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 73.348.201 56.490.806İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 99.779.647 129.679.319Devlet Teşvik ve Yardımları16 46.903.623 46.220.036Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.089.462 6.507.883Uzun Vadeli Karşılıklar40.440.541 33.218.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 40.440.541 33.218.834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER534.052.922 466.113.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.666.688.537 1.453.532.949ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.941.284.445 1.634.382.554Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.105.245 -5.105.245Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.105.245 -5.105.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.105.245 -5.105.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.697.552 5.878.100Yabancı Para Çevrim Farkları8.697.552 5.878.100Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 1.041.162.023 488.354.120Net Dönem Karı veya Zararı402.723.220 651.448.684Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.941.284.445 1.634.382.554TOPLAM KAYNAKLAR3.607.972.982 3.087.915.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler286.015.741 -286.015.741 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.779.645 285.190.578 286.970.223 286.970.223Kar Payları-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 3.156.065 150.864.955 488.354.120 285.190.578 1.264.461.178 1.264.461.178Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler651.448.684 -651.448.684 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.819.452 402.723.220 405.542.672 405.542.672Kar Payları-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 8.697.552 150.864.955 1.041.162.023 402.723.220 1.941.284.445 1.941.284.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754Yabancı Para Çevrim Farkları2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)405.542.672 286.970.223 178.963.696 124.886.645Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları405.542.672 286.970.223 178.963.696 124.886.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958162BIST