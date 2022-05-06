***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 884.045.184 548.432.155Satışların Maliyeti22 -408.443.632 -248.106.769TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)475.601.552 300.325.386BRÜT KAR (ZARAR)475.601.552 300.325.386Genel Yönetim Giderleri23 -70.279.821 -41.799.807Pazarlama Giderleri23 -100.387.678 -54.616.889Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -50.958.984 -9.593.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 121.914.495 74.303.951Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -6.917.658 -29.143.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)368.971.906 239.475.372Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 4.209.976 8.246.185FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)373.181.882 247.721.557Finansman Giderleri27 -82.141.410 -24.798.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)291.040.472 222.922.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri60.066.868 287.553Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -2.123.966 -1.106.566Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 62.190.834 1.394.119SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)351.107.340 223.210.202DÖNEM KARI (ZARARI)351.107.340 223.210.202Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları351.107.340 223.210.202Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01760000 0,01120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.573.353 51.228.042Dönem Karı (Zararı)351.107.340 223.210.202Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler147.224.975 27.269.460Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,22,24 18.783.352 14.345.279Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler91.697.494 45.232.110Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 0 716.077Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 28.106.537 20.372.222Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 63.590.957 24.143.811Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.409.748 27.288.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -2.802.255 8.953.747Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 6.625.348 3.069.557Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 44.586.655 15.265.277Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.394.739 39.300.164Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -10.090.865 -6.080.985Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 82.485.604 45.381.149Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -22.832.293Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 0 -22.832.293Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -60.066.868 -287.553Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler17 -13.535.154 -3.330.988Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.209.976 -8.246.185Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -4.209.976 -8.246.185Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.482.732 -62.669.126Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.765.628 -1.530.529İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-399.315.506 -187.715.312Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-231.352.382 -137.887.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -12.585.650 -54.717.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-218.766.732 -83.170.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.099.442 -134.106İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.099.442 -134.106Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-246.441.373 -54.562.812Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22.459.407 21.407.494Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.435.842 -28.862.788İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 16.606.461 8.040.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 42.829.381 -36.903.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 6.742.529 3.687.125Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.959.982 677İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.959.982 677Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31 997.728 -3.852.138Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -531.799 5.230.589İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.485.998 7.258.047Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.719.828 347.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.233.830 6.910.949Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları99.016.809 62.764.350Alınan Faiz4,25 6.434.257 6.269.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -5.047.069 -3.568.563Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -12.830.644 -14.237.063YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-246.665.673 -91.496.646Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.209.976 8.838.647Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 4.209.976 8.838.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-192.469.413 -73.287.631Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -90.520.853 -35.374.475Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,27 -101.948.560 -37.913.156Verilen Nakit Avans ve Borçlar-58.406.236 -30.860.037Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -58.406.236 -30.860.037Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 0 3.812.375FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI242.304.320 7.336.308Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri840.853.504 373.738.555Kredilerden Nakit Girişleri5 840.853.504 373.738.555İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-520.757.226 -322.839.633Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -520.757.226 -322.839.633Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -12.253.476 -4.789.752Ödenen Faiz5,27 -65.538.482 -38.772.862YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.212.000 -32.932.296Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.651.499 3.368.774NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.863.499 -29.563.522DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.310.128.102 609.012.357DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.400.991.601 579.448.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.405.494.526 1.310.974.419Ticari Alacaklar1.206.929.033 971.104.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 80.631.544 68.045.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.126.297.489 903.058.764Diğer Alacaklar8 2.521.483 1.422.041Stoklar9 1.206.149.033 975.785.591Peşin Ödenmiş Giderler10 69.223.702 91.683.109Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 663.089 290.599Diğer Dönen Varlıklar20 34.531.554 22.184.216ARA TOPLAM3.925.512.420 3.373.444.633TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.925.512.420 3.373.444.633DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 1.065.276.637 997.005.689Kullanım Hakkı Varlıkları13 66.507.165 62.743.859Maddi Olmayan Duran Varlıklar386.082.992 356.120.395Şerefiye15 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 384.300.261 354.337.664Peşin Ödenmiş Giderler10 309.398.614 250.992.378Ertelenmiş Vergi Varlığı28 101.815.757 39.624.923TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.929.081.165 1.706.487.244TOPLAM VARLIKLAR5.854.593.585 5.079.931.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.131.034.881 784.780.593İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.131.034.881 784.780.593Banka Kredileri5 1.131.034.881 784.780.593Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları380.903.845 329.354.951İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları380.903.845 329.354.951Banka Kredileri5 242.030.897 183.631.506Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.538.042 6.688.237İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 137.334.906 139.035.208Ticari Borçlar410.068.245 350.632.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 30.901.616 14.295.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 379.166.629 336.337.248Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 22.299.507 15.556.978Diğer Borçlar3.188.398 1.228.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.188.398 1.228.416Türev Araçlar31 997.728 0Devlet Teşvik ve Yardımları16 2.287.299 2.217.773Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 18.203.508 19.420.405Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 2.349.003 2.796.463Kısa Vadeli Karşılıklar125.335.251 117.899.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 47.991.450 65.401.737Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 77.343.801 52.497.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 7.671.473 8.599.950ARA TOPLAM2.104.339.138 1.632.487.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.104.339.138 1.632.487.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar554.273.010 620.045.484İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar554.273.010 620.045.484Banka Kredileri5 290.387.012 356.804.690Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 164.106.351 163.461.147İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 99.779.647 99.779.647Devlet Teşvik ve Yardımları16 47.753.809 48.176.400Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.188.691 7.503.593Uzun Vadeli Karşılıklar53.503.253 43.942.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 53.503.253 43.942.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER663.718.763 719.667.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.768.057.901 2.352.155.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.086.535.684 2.727.776.845Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.252.460 -5.252.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.252.460 -5.252.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.252.460 -5.252.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.624.410 27.972.911Yabancı Para Çevrim Farkları35.624.410 27.972.911Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 2.211.249.499 1.041.162.023Net Dönem Karı veya Zararı351.107.340 1.170.087.476Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.086.535.684 2.727.776.845TOPLAM KAYNAKLAR5.854.593.585 5.079.931.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554Transferler651.448.684 -651.448.684 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.368.774 223.210.202 226.578.976 226.578.976Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 9.246.874 150.864.955 1.139.802.804 223.210.202 1.860.961.530 1.860.961.530Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.170.087.476 -1.170.087.476 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.651.499 351.107.340 358.758.839 358.758.839Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 35.624.410 150.864.955 2.211.249.499 351.107.340 3.086.535.684 3.086.535.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)351.107.340 223.210.202DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.651.499 3.368.774Yabancı Para Çevrim Farkları7.651.499 3.368.774DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.651.499 3.368.774TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)358.758.839 226.578.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları358.758.839 226.578.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027336BIST