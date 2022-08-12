***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 19:10
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 1.903.978.095 1.062.241.044 1.019.932.911 513.808.889
Satışların Maliyeti
23 -906.504.940 -472.497.481 -498.061.308 -224.390.712
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
997.473.155 589.743.563 521.871.603 289.418.177
BRÜT KAR (ZARAR)
997.473.155 589.743.563 521.871.603 289.418.177
Genel Yönetim Giderleri
24 -150.880.551 -89.997.147 -80.600.730 -48.197.340
Pazarlama Giderleri
24 -238.310.762 -117.323.963 -137.923.084 -62.707.074
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -80.742.471 -22.728.557 -29.783.487 -13.135.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 275.852.307 113.538.721 153.937.812 39.234.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -37.727.641 -21.750.450 -30.809.983 7.393.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
765.664.037 451.482.167 396.692.131 212.006.795
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 43.386.557 10.858.917 39.176.581 2.612.732
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
809.050.594 462.341.084 435.868.712 214.619.527
Finansman Giderleri
28 -204.787.678 -75.378.114 -122.646.268 -50.579.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
604.262.916 386.962.970 313.222.444 164.040.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54.827.408 15.760.250 -5.239.460 15.472.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -3.144.531 -2.162.224 -1.020.565 -1.055.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 57.971.939 17.922.474 -4.218.895 16.528.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
659.090.324 402.723.220 307.982.984 179.513.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
659.090.324 402.723.220 307.982.984 179.513.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
659.090.324 402.723.220 307.982.984 179.513.018
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,03300000 0,02010000 0,01540000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.746.517 381.818.451
Dönem Karı (Zararı)
659.090.324 402.723.220
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
498.646.950 221.189.633
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,23,25 47.020.036 33.261.188
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
168.874.041 86.482.189
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -54.376 759.331
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 52.126.316 35.000.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 116.802.101 50.721.996
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
215.184.772 57.190.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 38.636.696 14.431.880
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 7.535.722 5.850.608
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 169.012.354 36.907.906
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
182.406.703 86.567.600
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -16.086.154 -11.061.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 198.492.857 97.629.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-268.790 -11.822.428
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -11.822.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -268.790 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -54.827.408 -15.760.250
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18 -45.103.009 -5.925.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.128.982 -10.858.917
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -9.128.982 -10.858.917
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.610.811 4.801.559
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.899.602 -2.745.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-811.469.064 -220.866.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-441.131.425 -78.768.824
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -12.979.508 157.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-428.151.917 -78.926.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-964.457 -440.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-964.457 -440.258
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-482.185.953 -131.397.697
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
28.243.383 4.048.098
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.361.920 -13.235.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 15.346.772 1.171.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 57.015.148 -14.407.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 2.167.705 1.044.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
895.000 -913
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
895.000 -913
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32 0 -3.852.138
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -4.692.955 1.827.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.837.718 -90.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-56.517.747 4.828.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
70.355.465 -4.918.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
346.268.210 403.046.849
Alınan Faiz
4,26 15.874.573 10.623.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -11.322.392 -6.131.496
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -25.073.874 -25.720.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.150.993.023 -197.158.477
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
27 -569.468.825 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.128.982 11.451.379
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,27 9.128.982 11.451.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-450.668.001 -128.835.954
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -198.317.274 -51.032.161
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,28 -252.350.727 -77.803.793
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-141.709.893 -86.605.170
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 -141.709.893 -86.605.170
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
17 1.724.714 6.831.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
604.542.395 -21.318.432
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.075.853.448 822.250.493
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.075.853.448 722.250.493
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 0 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.104.984.075 -636.496.090
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -974.984.075 -571.496.090
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -130.000.000 -65.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -28.286.733 -10.519.431
Ödenen Temettüler
22 -173.610.559 -98.640.781
Ödenen Faiz
6,28 -164.429.686 -97.912.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-220.704.111 163.341.542
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.519.514 2.819.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.184.597 166.160.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.310.128.102 609.012.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.098.943.505 775.173.351
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.100.001.403 1.310.974.419
Finansal Yatırımlar
5 445.792.835 0
Ticari Alacaklar
1.412.413.328 971.104.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 81.025.402 68.045.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.331.387.926 903.058.764
Diğer Alacaklar
9 2.386.498 1.422.041
Stoklar
10 1.426.000.620 975.785.591
Peşin Ödenmiş Giderler
11 63.439.726 91.683.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.255.574 290.599
Diğer Dönen Varlıklar
21 77.736.988 22.184.216
ARA TOPLAM
4.529.026.972 3.373.444.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.529.026.972 3.373.444.633
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 123.944.780 0
Maddi Duran Varlıklar
13 1.149.256.335 997.005.689
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 110.717.022 62.743.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
433.936.534 356.120.395
Şerefiye
16 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 432.153.803 354.337.664
Peşin Ödenmiş Giderler
11 392.702.271 250.992.378
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 97.596.862 39.624.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.308.153.804 1.706.487.244
TOPLAM VARLIKLAR
6.837.180.776 5.079.931.877
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.838.634.148 784.780.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.838.634.148 784.780.593
Banka Kredileri
6 1.838.634.148 784.780.593
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
364.090.571 329.354.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
364.090.571 329.354.951
Banka Kredileri
6 253.358.014 183.631.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.614.578 6.688.237
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 102.117.979 139.035.208
Ticari Borçlar
422.994.323 350.632.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 29.641.927 14.295.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 393.352.396 336.337.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 17.724.683 15.556.978
Diğer Borçlar
2.123.416 1.228.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.123.416 1.228.416
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 2.259.343 2.217.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 13.212.088 19.420.405
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.374.250 2.796.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
229.898.577 117.899.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 71.029.788 65.401.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 158.868.789 52.497.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 12.663.053 8.599.950
ARA TOPLAM
2.904.974.452 1.632.487.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.904.974.452 1.632.487.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
588.066.319 620.045.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
588.066.319 620.045.484
Banka Kredileri
6 373.616.949 356.804.690
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 214.449.370 163.461.147
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 99.779.647
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 46.716.383 48.176.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.018.955 7.503.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.628.543 43.942.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 65.628.543 43.942.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
709.430.200 719.667.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.614.404.652 2.352.155.032
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.222.776.124 2.727.776.845
Ödenmiş Sermaye
22 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
22 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.252.460 -5.252.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.252.460 -5.252.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.252.460 -5.252.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.492.425 27.972.911
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.492.425 27.972.911
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 2.037.638.940 1.041.162.023
Net Dönem Karı veya Zararı
659.090.324 1.170.087.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.222.776.124 2.727.776.845
TOPLAM KAYNAKLAR
6.837.180.776 5.079.931.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Transferler
-28.847 2.870.803 -5.105.245 8.697.552 150.864.955 1.041.162.023 402.723.220 1.941.284.445 1.941.284.445
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845
Transferler
1.170.087.476 -1.170.087.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.519.514 659.090.324 668.609.838 668.609.838
Kar Payları
-173.610.559 -173.610.559 -173.610.559
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 37.492.425 150.864.955 2.037.638.940 659.090.324 3.222.776.124 3.222.776.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
659.090.324 402.723.220 307.982.984 179.513.018
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.519.514 2.819.452 1.868.015 -549.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.519.514 2.819.452 1.868.015 -549.322
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.519.514 2.819.452 1.868.015 -549.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
668.609.838 405.542.672 309.850.999 178.963.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
668.609.838 405.542.672 309.850.999 178.963.696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055207
BIST