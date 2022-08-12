***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.903.978.095 1.062.241.044 1.019.932.911 513.808.889Satışların Maliyeti23 -906.504.940 -472.497.481 -498.061.308 -224.390.712TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)997.473.155 589.743.563 521.871.603 289.418.177BRÜT KAR (ZARAR)997.473.155 589.743.563 521.871.603 289.418.177Genel Yönetim Giderleri24 -150.880.551 -89.997.147 -80.600.730 -48.197.340Pazarlama Giderleri24 -238.310.762 -117.323.963 -137.923.084 -62.707.074Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -80.742.471 -22.728.557 -29.783.487 -13.135.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 275.852.307 113.538.721 153.937.812 39.234.770Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -37.727.641 -21.750.450 -30.809.983 7.393.401ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)765.664.037 451.482.167 396.692.131 212.006.795Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 43.386.557 10.858.917 39.176.581 2.612.732FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)809.050.594 462.341.084 435.868.712 214.619.527Finansman Giderleri28 -204.787.678 -75.378.114 -122.646.268 -50.579.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)604.262.916 386.962.970 313.222.444 164.040.321Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri54.827.408 15.760.250 -5.239.460 15.472.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -3.144.531 -2.162.224 -1.020.565 -1.055.658Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 57.971.939 17.922.474 -4.218.895 16.528.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)659.090.324 402.723.220 307.982.984 179.513.018DÖNEM KARI (ZARARI)659.090.324 402.723.220 307.982.984 179.513.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları659.090.324 402.723.220 307.982.984 179.513.018Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,03300000 0,02010000 0,01540000 0,00900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI325.746.517 381.818.451Dönem Karı (Zararı)659.090.324 402.723.220Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler498.646.950 221.189.633Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15,23,25 47.020.036 33.261.188Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler168.874.041 86.482.189Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -54.376 759.331Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 52.126.316 35.000.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 116.802.101 50.721.996Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler215.184.772 57.190.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 38.636.696 14.431.880Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 7.535.722 5.850.608Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 169.012.354 36.907.906Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler182.406.703 86.567.600Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -16.086.154 -11.061.623Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 198.492.857 97.629.223Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-268.790 -11.822.428Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 0 -11.822.428Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler27 -268.790 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -54.827.408 -15.760.250Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler18 -45.103.009 -5.925.925Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.128.982 -10.858.917Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -9.128.982 -10.858.917Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-2.610.811 4.801.559Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.899.602 -2.745.777İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-811.469.064 -220.866.004Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-441.131.425 -78.768.824İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -12.979.508 157.208İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-428.151.917 -78.926.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-964.457 -440.258İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-964.457 -440.258Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-482.185.953 -131.397.697Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)28.243.383 4.048.098Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.361.920 -13.235.852İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 15.346.772 1.171.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 57.015.148 -14.407.310Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 2.167.705 1.044.118Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler895.000 -913İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)895.000 -913Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)32 0 -3.852.138Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -4.692.955 1.827.656İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.837.718 -90.194Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-56.517.747 4.828.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)70.355.465 -4.918.965Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları346.268.210 403.046.849Alınan Faiz4,26 15.874.573 10.623.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -11.322.392 -6.131.496Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler18 -25.073.874 -25.720.021YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.150.993.023 -197.158.477Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları27 -569.468.825 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.128.982 11.451.379Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,27 9.128.982 11.451.379Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-450.668.001 -128.835.954Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -198.317.274 -51.032.161Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,28 -252.350.727 -77.803.793Verilen Nakit Avans ve Borçlar-141.709.893 -86.605.170Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar11 -141.709.893 -86.605.170Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri17 1.724.714 6.831.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI604.542.395 -21.318.432Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.075.853.448 822.250.493Kredilerden Nakit Girişleri6 2.075.853.448 722.250.493İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 0 100.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.104.984.075 -636.496.090Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -974.984.075 -571.496.090İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -130.000.000 -65.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -28.286.733 -10.519.431Ödenen Temettüler22 -173.610.559 -98.640.781Ödenen Faiz6,28 -164.429.686 -97.912.623YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-220.704.111 163.341.542Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.519.514 2.819.452NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-211.184.597 166.160.994DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.310.128.102 609.012.357DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.098.943.505 775.173.351Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.100.001.403 1.310.974.419Finansal Yatırımlar5 445.792.835 0Ticari Alacaklar1.412.413.328 971.104.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 81.025.402 68.045.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.331.387.926 903.058.764Diğer Alacaklar9 2.386.498 1.422.041Stoklar10 1.426.000.620 975.785.591Peşin Ödenmiş Giderler11 63.439.726 91.683.109Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.255.574 290.599Diğer Dönen Varlıklar21 77.736.988 22.184.216ARA TOPLAM4.529.026.972 3.373.444.633TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.529.026.972 3.373.444.633DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 123.944.780 0Maddi Duran Varlıklar13 1.149.256.335 997.005.689Kullanım Hakkı Varlıkları14 110.717.022 62.743.859Maddi Olmayan Duran Varlıklar433.936.534 356.120.395Şerefiye16 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 432.153.803 354.337.664Peşin Ödenmiş Giderler11 392.702.271 250.992.378Ertelenmiş Vergi Varlığı29 97.596.862 39.624.923TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.308.153.804 1.706.487.244TOPLAM VARLIKLAR6.837.180.776 5.079.931.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.838.634.148 784.780.593İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.838.634.148 784.780.593Banka Kredileri6 1.838.634.148 784.780.593Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları364.090.571 329.354.951İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları364.090.571 329.354.951Banka Kredileri6 253.358.014 183.631.506Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.614.578 6.688.237İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 102.117.979 139.035.208Ticari Borçlar422.994.323 350.632.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 29.641.927 14.295.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 393.352.396 336.337.248Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 17.724.683 15.556.978Diğer Borçlar2.123.416 1.228.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.123.416 1.228.416Devlet Teşvik ve Yardımları17 2.259.343 2.217.773Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 13.212.088 19.420.405Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.374.250 2.796.463Kısa Vadeli Karşılıklar229.898.577 117.899.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 71.029.788 65.401.737Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 158.868.789 52.497.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 12.663.053 8.599.950ARA TOPLAM2.904.974.452 1.632.487.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.904.974.452 1.632.487.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar588.066.319 620.045.484İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar588.066.319 620.045.484Banka Kredileri6 373.616.949 356.804.690Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 214.449.370 163.461.147İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 99.779.647Devlet Teşvik ve Yardımları17 46.716.383 48.176.400Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.018.955 7.503.593Uzun Vadeli Karşılıklar65.628.543 43.942.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 65.628.543 43.942.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER709.430.200 719.667.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.614.404.652 2.352.155.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.222.776.124 2.727.776.845Ödenmiş Sermaye22 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları22 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)22 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.252.460 -5.252.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.252.460 -5.252.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.252.460 -5.252.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.492.425 27.972.911Yabancı Para Çevrim Farkları37.492.425 27.972.911Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 2.037.638.940 1.041.162.023Net Dönem Karı veya Zararı659.090.324 1.170.087.476Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.222.776.124 2.727.776.845TOPLAM KAYNAKLAR6.837.180.776 5.079.931.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554Transferler-28.847 2.870.803 -5.105.245 8.697.552 150.864.955 1.041.162.023 402.723.220 1.941.284.445 1.941.284.445Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845Transferler1.170.087.476 -1.170.087.476 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.519.514 659.090.324 668.609.838 668.609.838Kar Payları-173.610.559 -173.610.559 -173.610.559Dönem Sonu Bakiyeler22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 37.492.425 150.864.955 2.037.638.940 659.090.324 3.222.776.124 3.222.776.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)659.090.324 402.723.220 307.982.984 179.513.018DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.519.514 2.819.452 1.868.015 -549.322Yabancı Para Çevrim Farkları9.519.514 2.819.452 1.868.015 -549.322DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.519.514 2.819.452 1.868.015 -549.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)668.609.838 405.542.672 309.850.999 178.963.696Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları668.609.838 405.542.672 309.850.999 178.963.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055207BIST