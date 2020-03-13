***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2020 19:31
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 13.03.2020
Genel Kurul Tarihi 15.04.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Elite World Europe Hotel - Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2019 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Bağış ve Yardım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,
11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12 - 2020 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Deva Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bu gün yapılan toplantısında
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 15.04.2020 Çarşamba günü saat: 10:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4 Küçükçekmece/İstanbul adresli Elite World Europe Hotel'de yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828963
BIST