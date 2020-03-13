***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 13.03.2020Genel Kurul Tarihi 15.04.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Elite World Europe Hotel - Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2019 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Bağış ve Yardım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,12 - 2020 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Deva Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulunun bu gün yapılan toplantısında2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 15.04.2020 Çarşamba günü saat: 10:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:4 Küçükçekmece/İstanbul adresli Elite World Europe Hotel'de yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828963BIST