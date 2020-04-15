***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.03.2020Genel Kurul Tarihi 15.04.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Şirket Merkezi - Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2019 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Bağış ve Yardım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,12 - 2020 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket merkezinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.- Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.- 2019 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %7,32'sine(çıkarılmış sermayenin % 10'una) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 27.04.2020 tarihi itibariyle dağıtılmasına karar verilmiştir.- Yönetim kurulu üyelik ücretlerinde herhangi bir artış yapılmayarak 2018 yılı olağan genel kurulunda kabul edilen ücretlerin ödenmesine devam edilmesine karar verilmiştir.- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2020 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır.- Yönetim Kurulu'nun "Bağış ve Yardım Politikası" değişiklik teklifi kabul edilmiştir.- 2020 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı şirket aktif toplamının binde beşi olarak belirlenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 OGK Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 OGK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838334BIST