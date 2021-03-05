***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.03.2021 19:38
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 01.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cadde No.1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2020 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yıl içerisinde boşalan bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izinlerini muhtevi Şirket Ana Sözleşmesi'nin ‘Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'ncü maddesi hükmüne ekli tadil metninde gösterildiği şekilde (3)'ncü fıkra eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
13 - 2021 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - 2020 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Deva 2020 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 1.04.2021 Perşembe günü saat: 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915685
BIST