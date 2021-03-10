***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 01.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cadde No.1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2020 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yıl içerisinde boşalan bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izinlerini muhtevi Şirket Ana Sözleşmesi'nin ‘Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'ncü maddesi hükmüne ekli tadil metninde gösterildiği şekilde (3)'ncü fıkra eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,13 - 2021 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - 2020 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Deva 2020 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 DEVA Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 1 Nisan 2021 Perşembe günü saat: 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli şirket merkezinde yapılacak Genel Kurul Toplantısına ilişkin "Bilgilendirme Dokümanı" ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916809BIST