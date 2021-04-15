***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararları Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 01.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cadde No.1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2020 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yıl içerisinde boşalan bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği için seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izinlerini muhtevi Şirket Ana Sözleşmesi'nin ‘Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'ncü maddesi hükmüne ekli tadil metninde gösterildiği şekilde (3)'ncü fıkra eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,13 - 2021 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,16 - 2020 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket merkezinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.- Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.- 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %3,14'üne(çıkarılmış sermayenin % 10'una) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 12.04.2021 tarihi itibariyle dağıtılmasına karar verilmiştir.- Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Sengül Soytaş'ın seçilmesine karar verilmiştir.- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 15.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.000 TL. ücret verilmesine karar verilmiştir.- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2021 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır.- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'ncü maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.- 2021 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı şirket aktif toplamının binde beşi olarak belirlenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928495BIST