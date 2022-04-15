***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.03.2022Genel Kurul Tarihi 01.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Şirket Merkezi - Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No.1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2021 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,12 - 2022 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - 2021 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Deva Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Deva Bilgilendirme Dokümanı-En.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01 Nisan 2022 Cuma günü saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket merkezinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.- Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.- 2021 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %2,56'sına(çıkarılmış sermayenin % 15'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (net 0,1350 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 30.002.893,17 TL (Otuzmilyonikibinsekizyüzdoksanüç %17 Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 11.04.2022 tarihi itibariyle dağıtılmasına karar verilmiştir.- Üç yıllık yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyeliklerine Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin, Ayşecik Haas, Eşref Güneş Ufuk (Bağımsız Üye) ve Sengül Soytaş'ın (Bağımsız Üye) seçilmesine ve bağımsız üyelere aylık brüt 22.500 TL, diğer üyelere ise aylık brüt 18.000 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2022 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır.- 2022 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı şirket aktif toplamının binde beşi olarak belirlenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2021 OGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 01.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021306BIST