***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2022 19:31
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı tescil.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu, B Grubu
Karar Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul Tarihi 01.04.2022
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Şirket Merkezi - Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No.1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesi gereğince imtiyazlı pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na 2(iki) üyenin seçimi,
4 - Kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla, A grubu pay sahiplerinden EastPharma S.A.R.L vekilinin önerisi ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak Philipp Daniel Haas ve Mesut Çetin'in seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında
İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının yukarıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 01.04.2022 Cuma günü saat: 09:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021307
BIST