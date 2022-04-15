***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı tescil.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu, B GrubuKarar Tarihi 04.03.2022Genel Kurul Tarihi 01.04.2022Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Şirket Merkezi - Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No.1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesi gereğince imtiyazlı pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na 2(iki) üyenin seçimi,4 - Kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla, A grubu pay sahiplerinden EastPharma S.A.R.L vekilinin önerisi ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak Philipp Daniel Haas ve Mesut Çetin'in seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısındaİmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının yukarıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 01.04.2022 Cuma günü saat: 09:30'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021307BIST