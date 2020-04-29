***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı internet sitelerinde, şirketimizle ilgili "Şirketimiz nezdinde Covid-19'a ilişkin aşı geliştirme çalışmaları yapıldığı" konusunda çıkan haberlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9/1 maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuşturŞirketimizde Covid-19'a ilişkin herhangi bir aşı çalışması bulunmamaktadır. Öte yandan, 04.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini asgariye indirmek konusunda gereken tüm önlemler alınmakta ve üretim operasyonları etkin şekilde devam ettirilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841257BIST