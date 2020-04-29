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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

29.04.2020 18:51
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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

   Bazı internet sitelerinde, şirketimizle ilgili "Şirketimiz nezdinde Covid-19'a ilişkin aşı geliştirme çalışmaları yapıldığı" konusunda çıkan haberlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9/1 maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur
Şirketimizde Covid-19'a ilişkin herhangi bir aşı çalışması bulunmamaktadır. Öte yandan, 04.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini asgariye indirmek konusunda gereken tüm önlemler alınmakta ve üretim operasyonları etkin şekilde devam ettirilmektedir.     
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841257


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