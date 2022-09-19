***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 500.000.000 TL'na kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1354 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064010BIST