***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
19.09.2022 16:46
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 500.000.000 TL'na kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1354 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064010
BIST
17:033.240
En Yüksek
|Değişim
|: -4,08%
|| -137,83
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
17:0318,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0318,3597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0759
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:03979,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,33
|Açılış
|: 979,14
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:03
|SMRTG
|45,98
|109.116.757
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.185.491
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.569.739
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.860.042
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.675.910
|% 9,92
|
|HALKB
|8,95
|2.691.287.594
|% -9,96
|
|ISGYO
|15,38
|24.171.885
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|143.348.050
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.671.852.693
|% -9,93
|
|VAKBN
|9,36
|115.749.822
|% -9,91
|
|AKBNK
|11,35
|4.391.957.173
|% -6,89
|
|GARAN
|19,72
|3.978.665.111
|% -9,46
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,35
|4.391.957.173
|% -6,89
|
|ISCTR
|7,89
|2.671.852.693
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.287.594
|% -9,96
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2905
|18,3013
|% 0,25
|
|Euro
|18,3194
|18,3597
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7636
|20,8677
|% -0,11
|
|Frank
|18,8420
|18,9555
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8518
|4,8761
|% 0,17
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-9,69
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|-12,00
|
|Tam
|6.667
|6.751
|39,00
|
|Yarım
|3.249
|3.288
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|90,32
|90,32
|-1,03
|
Seans Raporu
17:03
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17:18EKGYO
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 649, 459, 846 adet işlem
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17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ASELS, ISCTR
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17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, VESTL, TKFEN
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -131, 31 kaybederek (% -4.37 ) 2, 871
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, HKTM, DENGE, SMRTG