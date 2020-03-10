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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.03.2020 19:02
GÜNCEL HABERLER



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihli toplantısında Şirketimiz ana sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, • Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" hükümlerine göre, yurt içinde 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) nominal değere kadar, 5 yıla kadar vadeli borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanmasına, • İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" hükümlerine göre halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle satılmasına, • İhraçla ilgili her türlü aracılık faaliyetinin İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yürütülmesine, • Borçlanma araçlarının faiz oranının, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilmiş gösterge niteliği taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) ve/veya Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) ve/veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından günlük olarak açıklanan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya TLREF Endeksi dahil piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranının referans olarak alınmasına ve elde edilecek referans faiz oranına, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine, • Söz konusu ihraçla ilgili başvuruların ve gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826487


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