***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı İhraç Tavanı Onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.03.2020Ek Açıklamalar10.03.2020 tarihli Özel Durum açıklamamıza istinaden, 250.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 25.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832181BIST