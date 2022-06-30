***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.06.2022 19:33
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 30.06.2022 tarihli toplantısında Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, -Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" hükümlerine göre, yurt içinde 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanmasına, -İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" hükümlerine göre halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemleriyle ihraç edilmesine, -İhraçla ilgili her türlü aracılık faaliyetinin İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yürütülmesine, -Borçlanma araçlarının faiz oranının sabit veya değişken olarak belirlenmesine, değişken olarak belirlenmesi durumunda faiz oranının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilmiş gösterge niteliği taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) ve/veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından günlük olarak açıklanan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya TLREF Endeksi dahil piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranının referans olarak alınarak bu referans faiz oranına, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenerek belirlenmesine, -İhracın gerçekleştirilmesi ve ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin işbu Yönetim Kurulu kararında belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin sözleşme, ihraç belgesi ve sair tüm evrakların imzalanması hususlarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Mesut Çetin'in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040508
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.402
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2.428
En Düşük
2.368
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 16,7050
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7695
En Düşük
16,5228
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|Önceki Kapanış
|: 17,5250
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18:05971,02
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|Açılış
|: 971,02
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|Önceki Kapanış
|: 973,00
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981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6863
|16,6934
|% 0,33
|
|Euro
|17,4974
|17,5306
|% 0,82
|
|Sterlin
|20,2621
|20,3637
|% 0,72
|
|Frank
|17,4296
|17,5346
|% 0,40
|
|Riyal
|4,4337
|4,4560
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-7,64
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.465
|6.586
|-55,00
|
|Yarım
|3.164
|3.220
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,42
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,64
|