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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.07.2022 15:32
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.07.2022

Ek Açıklamalar
30.06.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 500.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 27.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048169


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