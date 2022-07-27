***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.07.2022 15:32
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.07.2022
Ek Açıklamalar
30.06.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 500.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 27.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048169
BIST
16:062.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,33
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
16:0617,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0720
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:0618,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1395
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:06989,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,96
|Açılış
|: 989,94
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:06
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.095.623
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.025.109
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|66.523.267
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,31
|50.554.626
|% -9,41
|
|DESPC
|11,18
|8.864.712
|% -4,28
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,75
|5.525.555
|% -3,76
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,62
|2.474.404.774
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,77
|950.824.663
|% 0,42
|
|EKGYO
|3,21
|863.423.086
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|772.052.679
|% 0,67
|
|TOASO
|70,10
|671.131.523
|% 3,55
|
|EKGYO
|3,21
|863.423.086
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|363.837.899
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,77
|950.824.663
|% 0,42
|
|TSKB
|2,61
|428.604.551
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|122.337.666
|% 3,75
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|0,24
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|22,00
|
|Tam
|6.670
|6.723
|10,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,75
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,44
|
Seans Raporu
16:06
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 81 artarak (% 0.44 ) 2, 246
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, DOBUR, EMNIS, ITTFH, CMENT, LIDFA, IMASM, BRKO, YEOTK, PSGYO
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16:21
GRNYO, KLRHO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:21
MTRKS, SNKRN, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:21KTSKR
Yüzde 7.42 oranında artışla 40.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 963, 195 adet işlem