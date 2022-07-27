***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.07.2022Ek Açıklamalar30.06.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 500.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 27.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048169BIST