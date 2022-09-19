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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.09.2022 16:46
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023

Ek Açıklamalar
30.06.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 500.000.000 TL'na kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1354 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064008


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