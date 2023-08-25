***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.08.2024Ek Açıklamalar27.03.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 1.500.000.000 TL'na kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1025 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki..pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189689BIST