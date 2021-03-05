***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu önerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Stopaj oranı, ortakların hukuki statüleri, mukim oldukları ülke ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerine göre farklılık arzedebilecektir.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDEVA00019 Peşin 12.518.011,4620000 1.251.801.146,2 15 10.640.309,7427000 1.064.030.974,27B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDEVA00027 Peşin 0,1000000 10 15 0,0850000 8,5C Grubu, DEVA, TRADEVAW91E2 Peşin 0,1000000 10 15 0,0850000 8,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 12.04.2021 14.04.2021 13.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDEVA00019 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDEVA00027 0 0C Grubu, DEVA, TRADEVAW91E2 0 0Ek AçıklamalarŞirketin 2020 yılı faaliyet dönemi• Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 651.448.684 TL,• Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 635.636.677 TL net kâr ile sonuçlanmıştır.Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %3,14'üne (çıkarılmış sermayenin % 10'una ) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 12.04.2021 tarihi itibariyle dağıtılmasının, yapılacak olan 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDEVA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.019.287,782. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 26.456.903,89Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Anasözleşmenin 20.maddesindeki esaslara göre belirlenecek kâr tutarının %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 646.539.535 639.097.165,24. Vergiler ( - ) 4.909.149 -3.460.488,595. Net Dönem Kârı 651.448.684 635.636.676,616. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -13.546.953,67 -13.546.953,678. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 637.901.730,33 622.089.722,94Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.303.344,0110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 640.205.074,3411. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 10.000.964,39* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 62.590.057,3113. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine 32.326.976,75* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 10.000.964,3916. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.491.799,8417. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 512.490.967,6520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 53.201.548,71 0 8,34 10.640.309,74 1.064.030.974B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 17.001.639,46 0 2,67 0,085 8,5TOPLAM 70.203.188,17 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıHer ne kadar "Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları" tablosunda 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı gösterimi istense de, şirketimize ait imtiyazlı payların nominal değeri 1 kuruş olduğundan tablonun ilgili kısmında A grubu, 1 kuruşluk imtiyazlı paya isabet eden tutar ve oran gösterilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915684BIST