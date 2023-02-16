***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2023 18:29
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.02.2023 tarihli kararı uyarınca 2019-2023 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Ana Sözleşme değişiklik tasarısı metni ekte yer almaktadır. Önerilen değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayları alındıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DEVA TADİL TASARISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114493
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.111,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.111,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8411
|18,8450
|% -0,02
|
|Euro
|20,1422
|20,1562
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5697
|22,6829
|% -0,17
|
|Frank
|20,2662
|20,3882
|% -0,25
|
|Riyal
|5,0100
|5,0352
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,21
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.563
|7.626
|-9,00
|
|Yarım
|3.695
|3.732
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,09
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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