***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.02.2023 16:56
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 16.02.2023 tarihli kararı uyarınca, 2019-2023 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DEVA TADİL TASARISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114833
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0329
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.114,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.114,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KUVVA
|44,00
|1.820.719
|% 5,77
|
|SNICA
|26,86
|88.148.413
|% 5,33
|
|ENSRI
|21,12
|4.139.641
|% 4,45
|
|IZINV
|20,44
|5.738.196
|% 4,23
|
|OBASE
|16,57
|7.253.804
|% 3,30
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8598
|18,8638
|% 0,09
|
|Euro
|20,1128
|20,1161
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,6121
|22,7255
|% 0,36
|
|Frank
|20,2913
|20,4135
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0170
|5,0421
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.568
|7.634
|-22,00
|
|Yarım
|3.697
|3.736
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-2,55
|
Seans Raporu
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