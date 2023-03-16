***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği ile İlgili Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.03.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 16.02.2023 tarihli kararı uyarınca, 2019-2023 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru,15.03.2023 Tarih ve E-29833736-110.03.03-34679 sayılı yazı ile uygun görülmüş olup tadilin son hali ektedir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125538BIST