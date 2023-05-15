***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas sözleşme değişikliğinin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 15.05.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayından geçen Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinin tadili 28.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151463BIST