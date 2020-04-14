***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.04.2020 13:52
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının Konsolide yapısını ve Mevcut/Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları'nı gözden geçirerek, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir olarak değerlendirmiş, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı sırasıyla ‘AA-(Trk)' ve ‘A-1+(Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Not ve Görünümünü ise "BB+/Negatif" olarak belirlemiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837761
BIST
15:0797.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.381,87
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:076,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:077,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0636
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4473
En Düşük
7,3720
15:07376,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,12
|Açılış
|: 376,12
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.072.578
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|13.086.062
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.844.382
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,96
|28.877.977
|% -8,97
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|IHEVA
|2,36
|110.228.869
|% -8,17
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,76
|1.348.862.115
|% 5,59
|
|ASELS
|26,10
|1.079.898.196
|% 4,65
|
|PGSUS
|61,00
|543.937.492
|% 8,93
|
|GARAN
|8,54
|440.152.603
|% 0,95
|
|GSRAY
|2,64
|425.767.823
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|425.767.823
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|152.998.288
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,60
|79.664.015
|% 0,00
|
|THYAO
|10,76
|1.348.862.115
|% 5,59
|
|YKBNK
|2,03
|208.845.587
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5071
|8,5497
|% 0,81
|
|Frank
|7,0337
|7,0760
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8010
|1,8100
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|7,71
|
|Altın Gr.
|375
|376
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.461
|16,90
|
|Tam
|2.469
|2.532
|17,50
|
|Yarım
|1.201
|1.232
|8,50
|
|Çeyrek
|602
|616
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,59
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|31,55
|31,55
|-0,19
|