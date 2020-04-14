***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının Konsolide yapısını ve Mevcut/Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları'nı gözden geçirerek, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir olarak değerlendirmiş, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı sırasıyla ‘AA-(Trk)' ve ‘A-1+(Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Not ve Görünümünü ise "BB+/Negatif" olarak belirlemiştir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837761BIST