***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
15.04.2021 15:16
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kişi %40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928496
BIST
15:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:058,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:059,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0418
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:05455,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,60
|Açılış
|: 455,93
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:05
|TRGYO
|3,85
|271.167.240
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.087.601
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|SARKY
|16,19
|68.195.472
|% 7,79
|
|ITTFH
|2,34
|150.710.447
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|496.663.791
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.521.628
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.645.543
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.542.567.374
|% 4,15
|
|EREGL
|18,19
|1.127.010.446
|% 3,82
|
|SASA
|46,40
|1.021.654.668
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,71
|1.014.400.280
|% 4,19
|
|YKBNK
|2,18
|931.274.381
|% 1,40
|
|GARAN
|7,28
|4.542.567.374
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,18
|931.274.381
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|209.391.826
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,01
|718.960.906
|% 1,42
|
|KRDMD
|7,71
|1.014.400.280
|% 4,19
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1017
|8,1111
|% 0,50
|
|Euro
|9,7153
|9,7244
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,1702
|11,2262
|% 0,84
|
|Frank
|8,7651
|8,8179
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1594
|2,1702
|% 0,71
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,53
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.063
|21,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|13,69
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|6,62
|
|Çeyrek
|726
|743
|3,32
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,47
|66,47
|-0,11
|