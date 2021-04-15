***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
15.04.2021 15:19
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) EŞREF GÜNEŞ UFUK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) SENGÜL SOYTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) EŞREF GÜNEŞ UFUK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) SENGÜL SOYTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Govern
16:061.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:068,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:069,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:06454,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,83
|Açılış
|: 454,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:06
|TRGYO
|3,85
|271.905.724
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.295.174
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.201
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.203.033
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.665.821
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.563.987
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.141
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|EREGL
|18,25
|1.324.016.269
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,68
|1.089.966.986
|% 3,78
|
|SASA
|46,38
|1.081.909.196
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|226.492.719
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|800.268.577
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|268.554.443
|% -0,53
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0816
|8,0875
|% 0,21
|
|Euro
|9,6821
|9,6927
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1185
|11,1743
|% 0,37
|
|Frank
|8,7189
|8,7714
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1508
|2,1616
|% 0,31
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|9,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:20BNTAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 896, 996 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.92 ) 1, 470
-
16:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 193.00 milyon TL de
-
16:15KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 142, 101 adet işlem
-
16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem