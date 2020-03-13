***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 19:30
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında
2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası"nda öngörülen limitin güncellenmesi suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
Bağış ve Yardım Politikası
Deva Holding A.Ş. toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren kişi, vakıf, dernek, eğitim - öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kişi, kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Şirketin faaliyetine ve kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile iştigal eden kuruluşlara da ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlar da yapılabilir.
Tutarı 50.000,- TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilebilir. Şirket içi komiteler ve departmanlar bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828962
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3382
En Düşük
6,2512
18:057,0392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0337
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05307,57
En Yüksek
|Değişim
|: -3,99%
|| -12,79
|Açılış
|: 308,59
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
306,30
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7756
|7,8145
|% -1,71
|
|Frank
|6,6020
|6,6418
|% -0,91
|
|Riyal
|1,6827
|1,6911
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|-55,84
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-10,38
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,59
|-1,26
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,25
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|0,59
|
Seans Raporu
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS