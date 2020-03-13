***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası"nda öngörülen limitin güncellenmesi suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.Bağış ve Yardım PolitikasıDeva Holding A.Ş. toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren kişi, vakıf, dernek, eğitim - öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kişi, kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Şirketin faaliyetine ve kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile iştigal eden kuruluşlara da ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlar da yapılabilir.Tutarı 50.000,- TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilebilir. Şirket içi komiteler ve departmanlar bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828962BIST