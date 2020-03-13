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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2020 19:30
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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında
2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Bağış ve Yardım Politikası"nda öngörülen limitin güncellenmesi suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
 
Bağış ve Yardım Politikası
Deva Holding A.Ş. toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren kişi, vakıf, dernek, eğitim - öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardım yapabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kişi, kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Şirketin faaliyetine ve kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile iştigal eden kuruluşlara da ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlar da yapılabilir.
          
Tutarı 50.000,- TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilebilir. Şirket içi komiteler ve departmanlar bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828962


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Altın Gr. 310 310 -10,38  
Cumhuriyet 2.130 2.162 10,00  
Tam 2.105 2.159 -8,76  
Yarım 1.018 1.044 -4,24  
Çeyrek 510 522 -2,12  
Gümüş.Ons 14,55 14,59 -1,26  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,25  
B. Petrol 33,81 33,81 0,59  
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