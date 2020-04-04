***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-.-Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsün etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla, DEVA olarak, iş sürekliliği politikaları çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, aynı zamanda Şirketimizin iş sürekliliğini sürdürmek üzere- Kısa sürede dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgının yarattığı bu olağanüstü durum, tüm sektörleri olduğu gibi ilaç sektörünü de olumsuz etkilemiş olmakla birlikte, DEVA olarak sağlık alanındaki önemli misyonumuz gereği toplum sağlığını korumak ve gerektiğinde ihtiyaç duyulan tedavileri tıbbın hizmetine sunabilmek için ülkemizde ilaç tedariğinin devamlılığının sağlanması konusunda gerekli çaba gösterilmektedir.- COVID-19'un tedavi protokolünde yer alan, portföyümüzde bulunan ve piyasada çok sayıda muadili de bulunan antibiyotik ve yine virüsün yaygınlaşmasının önüne geçme noktasında dezenfektan olarak ihtiyaç duyulan kolonya, tam kapasiteyle üretilmekte ancak söz konusu antibiyotik ve kolonya satışlarının mali tablolarımız üzerinde materyal bir etkisi bulunmamaktadır.- Türkiye genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında tanıtım faaliyetlerimize ara verilmiş, kongre ve toplantı katılımlarımız ileriki tarihlere ertelenmiştir.- Öte yandan, hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmış çalışanlarımızın yurt dışı seyahatleri iptal edilmiş, Şirket toplantılarının uzaktan erişim ile gerçekleştirilmesi özendirilerek yüz yüze görüşmeler sınırlandırılmış, Şirketimiz, kritik Genel Müdürlük personeli haricindeki personelinin uzaktan ya da dönüşümlü olarak çalışması uygulamasına geçmiştir.- Şirketimiz personeli uzaktan çalışmaya hazırlıklı olup, Şirket faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için gerekli olan tüm altyapı donanımları hazır bulundurulmaktadır.- Üretim tesislerimizde ise ilaç tedariğinin devamı için tüm tedbirler en üst düzeyde alınarak faaliyetlerimiz devam etmekte olup, çalışanlarımız bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmekte, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan yönlendirmeler ve açıklamalar takip edilerek tüm yeni uygulama ve aksiyonların hayata geçirilmesine devam edilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834804BIST