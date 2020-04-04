GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2020 12:52
GÜNCEL HABERLER



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-.-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsün etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunması amacıyla, DEVA olarak,  iş sürekliliği politikaları çerçevesinde, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, aynı zamanda Şirketimizin iş sürekliliğini sürdürmek üzere
- Kısa sürede dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgının yarattığı bu olağanüstü durum,  tüm sektörleri olduğu gibi ilaç sektörünü de olumsuz etkilemiş olmakla birlikte, DEVA olarak sağlık alanındaki önemli misyonumuz gereği toplum sağlığını korumak ve gerektiğinde ihtiyaç duyulan tedavileri tıbbın hizmetine sunabilmek için ülkemizde ilaç tedariğinin devamlılığının sağlanması konusunda gerekli çaba gösterilmektedir. 
- COVID-19'un tedavi protokolünde yer alan, portföyümüzde bulunan  ve piyasada çok sayıda muadili de bulunan antibiyotik ve yine virüsün yaygınlaşmasının önüne geçme noktasında dezenfektan olarak ihtiyaç duyulan kolonya, tam kapasiteyle üretilmekte ancak  söz konusu antibiyotik ve kolonya satışlarının mali tablolarımız üzerinde materyal bir etkisi bulunmamaktadır.
- Türkiye genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında tanıtım faaliyetlerimize ara verilmiş, kongre ve toplantı katılımlarımız ileriki tarihlere ertelenmiştir.
- Öte yandan, hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmış  çalışanlarımızın yurt dışı seyahatleri iptal edilmiş, Şirket toplantılarının uzaktan erişim ile gerçekleştirilmesi özendirilerek yüz yüze görüşmeler sınırlandırılmış, Şirketimiz, kritik Genel Müdürlük personeli haricindeki personelinin uzaktan ya da dönüşümlü olarak  çalışması uygulamasına geçmiştir.
- Şirketimiz personeli uzaktan çalışmaya hazırlıklı olup, Şirket faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için gerekli olan tüm altyapı donanımları hazır bulundurulmaktadır. 
- Üretim tesislerimizde ise ilaç tedariğinin devamı için tüm tedbirler en üst düzeyde alınarak faaliyetlerimiz devam etmekte olup, çalışanlarımız bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmekte, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan yönlendirmeler ve açıklamalar takip edilerek tüm yeni uygulama ve aksiyonların hayata geçirilmesine devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834804


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969 En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru