***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2020 11:06
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avustralya'da beşeri ilaçların satış ve dağıtımını yapmak üzere kurulan bağlı ortaklığımız Devatis Pty Ltd 'nin sermayesi olan 500.000 Avustralya Doları, Şirketimiz, Devatis Pty Ltd'in % 100'üne sahip olduğundan tarafımızdan ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892909
BIST
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0403
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0802
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4749
18:05463,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,11
|Açılış
|: 463,75
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.729.314
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8460
|7,8500
|% -0,51
|
|Euro
|9,5050
|9,5117
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,3458
|10,3977
|% -1,13
|
|Frank
|8,7877
|8,8407
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0857
|2,0962
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|3,58
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|49,97
|49,97
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 7 artarak (% 1.21 ) 1, 234
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BERA, MZHLD, EPLAS, AKCNS, LINK, BRSAN, SELGD, SNKRN, BRKSN
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17:58
SILVR, CIMSA, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
TKURU, MARTI, MTRYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında