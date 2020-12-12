***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvustralya'da beşeri ilaçların satış ve dağıtımını yapmak üzere kurulan bağlı ortaklığımız Devatis Pty Ltd 'nin sermayesi olan 500.000 Avustralya Doları, Şirketimiz, Devatis Pty Ltd'in % 100'üne sahip olduğundan tarafımızdan ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892909BIST