***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇerkezköy II Üretim Tesisimizde bulunan Solid Onkoloji Üretim Bölümü ve Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümünün kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan yaklaşık 91 milyon TL tutarındaki yatırım için düzenlenen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu uygun görülmüştür. Yatırımın tüm fazlarının tamamlanarak tam kapasite devreye girmesinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde olması planlanmaktadır. Söz konusu yatırım ile tüm üretim tesislerindeki toplam kapasitenin %1,7 artırılması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909537BIST