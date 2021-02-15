***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 09:22
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çerkezköy II Üretim Tesisimizde bulunan Solid Onkoloji Üretim Bölümü ve Hayvan Sağlığı Ürünleri Üretim Bölümünün kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan yaklaşık 91 milyon TL tutarındaki yatırım için düzenlenen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu uygun görülmüştür. Yatırımın tüm fazlarının tamamlanarak tam kapasite devreye girmesinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde olması planlanmaktadır. Söz konusu yatırım ile tüm üretim tesislerindeki toplam kapasitenin %1,7 artırılması hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909537
BIST
12:161.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 17,42
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.556
En Düşük
1.547
12:166,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0589
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:168,4767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0493
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:16407,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,12
|Açılış
|: 407,94
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:16
|VAKFN
|12,32
|11.594.754
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.643.784
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,10
|1.297.005.570
|% -0,07
|
|SASA
|37,12
|1.165.393.133
|% 7,84
|
|THYAO
|12,37
|784.995.043
|% 3,08
|
|SISE
|7,76
|332.256.076
|% 0,91
|
|PETKM
|4,99
|323.080.031
|% 0,20
|
|GSDHO
|2,76
|256.935.386
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,44
|127.239.290
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,29
|167.178.969
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,91
|195.054.760
|% 1,04
|
|PETKM
|4,99
|323.080.031
|% 0,20
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9740
|6,9768
|% -0,84
|
|Euro
|8,4714
|8,4767
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6659
|9,7143
|% -0,52
|
|Frank
|7,7997
|7,8466
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% -0,82
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,69
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,21
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,26
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
12:16
daha fazla
-
12:25DYOBY
Yüzde 4.65 oranında artışla 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 265 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 97 artarak (% 1.04 ) 1, 645
-
12:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, GSDHO
-
12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, SASA, THYAO
-
12:24XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 10, 237.00 milyon TL de