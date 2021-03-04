***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında04/03/2021 tarihli istifa dilekçesi ile, 31.03.2021 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliği görevinden kendi isteği ile istifa eden Tuncay Cem AKKUŞ'un istifasının kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915235BIST