***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin bu gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Cem Akkuş'un, 31.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi isteğiyle istifası üzerine boşalacak bağımsız yönetim kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi değerlendirilmiş ve bağımsızlık kriterlerini taşıyan Sengül Soytaş'ın, 01 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916611BIST