***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 18:26
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin bu gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Cem Akkuş'un, 31.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi isteğiyle istifası üzerine boşalacak bağımsız yönetim kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi değerlendirilmiş ve bağımsızlık kriterlerini taşıyan Sengül Soytaş'ın, 01 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916611
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1037
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,1049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0911
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,46
|Açılış
|: 421,78
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6457
|7,6487
|% -1,34
|
|Euro
|9,0947
|9,1049
|% -0,99
|
|Sterlin
|10,5851
|10,6382
|% -0,74
|
|Frank
|8,1831
|8,2324
|% -0,62
|
|Riyal
|2,0304
|2,0406
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,41
|
|Altın Gr.
|420
|421
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|68,10
|68,10
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
-
17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
-
17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361