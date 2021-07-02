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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.07.2021 18:56



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz aleyhine Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında "Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları'nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edildiği" iddiası üzerine Rekabet Kurumu soruşturması ile ilgili sözlü savunma toplantısı  22.06.2021 tarihinde yapılmış olup, 01.07.2021 tarih 21-33/446-222 sayılı Rekabet Kurulu kararı uyarınca  şirketimizin herhangi bir rekabet hukuku ihlali bulunmadığına ve şirketimiz aleyhine bir yaptırım uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir.  Söz konusu karar bildirimi tarafımıza 02.07.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945964


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