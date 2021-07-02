***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 18:56
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında "Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları'nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edildiği" iddiası üzerine Rekabet Kurumu soruşturması ile ilgili sözlü savunma toplantısı 22.06.2021 tarihinde yapılmış olup, 01.07.2021 tarih 21-33/446-222 sayılı Rekabet Kurulu kararı uyarınca şirketimizin herhangi bir rekabet hukuku ihlali bulunmadığına ve şirketimiz aleyhine bir yaptırım uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir. Söz konusu karar bildirimi tarafımıza 02.07.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945964
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0487
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0240
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05499,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,96
|Açılış
|: 499,09
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6947
|8,6992
|% 0,56
|
|Euro
|10,3077
|10,3152
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,9775
|12,0376
|% 0,92
|
|Frank
|9,3952
|9,4518
|% 0,94
|
|Riyal
|2,3126
|2,3242
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,35
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,13
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de