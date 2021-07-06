***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTekirdağ, Çerkezköy OSB'de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak "Bölgesel/Öncelikli Yatırım" kapsamındaki tevsi yatırımlarımızla ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 388.000.000 TL tutarında 525422 nolu No'lu KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi 26.05.2024 olup, teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek ilgili yatırımın yapılıp yapılmamasına ve teşvikin süresinin uzatılmasına süreç içinde karar verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947054BIST