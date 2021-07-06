Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2021 18:42



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tekirdağ, Çerkezköy OSB'de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak "Bölgesel/Öncelikli Yatırım" kapsamındaki tevsi yatırımlarımızla ilgili olarak  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 388.000.000 TL tutarında  525422 nolu No'lu  KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi 26.05.2024 olup, teşvik konusu kalemler, uzun vadeli potansiyel yatırımları içerdiğinden, günün ekonomik koşulları ve şirketin finansal durumuna göre değerlendirilerek ilgili yatırımın yapılıp yapılmamasına ve teşvikin süresinin uzatılmasına süreç içinde karar verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947054


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.383
Değişim :  -0,72% |  -10,06
Açılış :  1.395  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.400 En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 3,74 137.907.202 % 10,00  
EDATA 7,26 19.231.464 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6920 8,6986 % 0,39  
Euro 10,2790 10,2869 % -0,06  
Sterlin 11,9450 12,0049 % -0,16  
Frank 9,3655 9,4220 % 0,08  
Riyal 2,3113 2,3229 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 4,09  
Altın Gr. 501 501 1,99  
Cumhuriyet 3.339 3.390 38,00  
Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 -0,32  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,08  
B. Petrol 74,46 74,46 -2,70  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru