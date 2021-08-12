***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 08:24
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz nezdinde T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2018 ve 2019 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucu Şirketimize tebliğ edilmiş bulunan tarh edilmiş toplam 5.032.919,88 TL vergi aslı ve toplam 7.826.389,88 TL vergi ziyaı cezalarına dair Şirketimizce 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunulacak olup, anılan Kanun hükümleri çerçevesinde süreç yaklaşık 3.011.000.- TL ödeme ile sonuçlandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957477
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5877
18:0510,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,1109
18:05484,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,17
|Açılış
|: 484,57
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
484,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6012
|8,6149
|% -0,12
|
|Euro
|10,1229
|10,1338
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9053
|11,9650
|% -0,14
|
|Frank
|9,3066
|9,3626
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2884
|2,2998
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem