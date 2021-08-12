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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.08.2021 08:24



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz nezdinde T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2018 ve 2019 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucu   Şirketimize tebliğ edilmiş bulunan tarh edilmiş toplam 5.032.919,88 TL vergi aslı ve toplam 7.826.389,88 TL vergi ziyaı cezalarına dair Şirketimizce 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunulacak olup, anılan Kanun hükümleri çerçevesinde süreç yaklaşık 3.011.000.- TL ödeme ile sonuçlandırılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957477


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DOBUR 17,83 3.568.316 % 9,99  
VKING 6,29 13.347.972 % 9,97  
KLKIM 14,06 254.220.363 % 9,93  
KARYE 13,06 93.596.680 % 9,93  
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Riyal 2,2884 2,2998 % -0,20  
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Altın Gr. 485 485 -1,12  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
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