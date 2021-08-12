***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz nezdinde T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2018 ve 2019 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucu Şirketimize tebliğ edilmiş bulunan tarh edilmiş toplam 5.032.919,88 TL vergi aslı ve toplam 7.826.389,88 TL vergi ziyaı cezalarına dair Şirketimizce 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunulacak olup, anılan Kanun hükümleri çerçevesinde süreç yaklaşık 3.011.000.- TL ödeme ile sonuçlandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957477BIST