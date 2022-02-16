***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda önceden bilgilendirme yapılmış olan, Şirketimiz aleyhine Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu A.Ş hakkında "Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları'nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edildiği" iddiası üzerine Rekabet Kurumu soruşturmasına ilişkin, 01.07.2021 tarih 21-33/446-222 sayılı Rekabet Kurulu kararı tarafımıza 14.02.2022 tarihinde tebliğ edilmiş olup şirketimizin herhangi bir rekabet hukuku ihlali bulunmadığına ve şirketimiz aleyhine bir yaptırım uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002039BIST