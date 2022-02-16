***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2022 10:36
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda önceden bilgilendirme yapılmış olan, Şirketimiz aleyhine Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu A.Ş hakkında "Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları'nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edildiği" iddiası üzerine Rekabet Kurumu soruşturmasına ilişkin, 01.07.2021 tarih 21-33/446-222 sayılı Rekabet Kurulu kararı tarafımıza 14.02.2022 tarihinde tebliğ edilmiş olup şirketimizin herhangi bir rekabet hukuku ihlali bulunmadığına ve şirketimiz aleyhine bir yaptırım uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002039
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0383
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
18:0515,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0655
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
18:05816,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,51
|Açılış
|: 816,89
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
817,26
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYDEM
|7,94
|354.453.832
|% 8,17
|
|KONKA
|8,80
|121.060.349
|% 6,67
|
|ALMAD
|1,90
|1.819.248
|% 5,56
|
|MEDTR
|43,50
|34.271.502
|% 5,38
|
|CEOEM
|17,61
|74.821.713
|% 5,01
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|MOBTL
|1,86
|114.835.511
|% -6,06
|
|YEOTK
|60,15
|29.046.675
|% -1,96
|
|ARDYZ
|6,02
|47.410.646
|% -1,95
|
|PSGYO
|18,68
|61.925.213
|% -1,68
|
|AYDEM
|7,94
|354.453.832
|% 8,17
|
|KONKA
|8,80
|121.060.349
|% 6,67
|
|MOBTL
|1,86
|114.835.511
|% -6,06
|
|ELITE
|18,74
|89.935.747
|% 3,54
|
|PCILT
|13,70
|72.330.128
|% 3,95
|
|MOBTL
|1,86
|114.835.511
|% -6,06
|
|DGNMO
|2,15
|72.309.255
|% 1,90
|
|KONKA
|8,80
|121.060.349
|% 6,67
|
|KIMMR
|3,33
|21.272.593
|% -0,30
|
|PCILT
|13,70
|72.330.128
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6229
|13,6324
|% 0,28
|
|Euro
|15,5012
|15,5147
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,4477
|18,5402
|% 0,52
|
|Frank
|14,7165
|14,8052
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6203
|3,6384
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|11,55
|
|Altın Gr.
|817
|817
|6,53
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|95,84
|95,84
|2,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de