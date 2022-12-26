***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.08.2019 tarihli özel durum açıklamamızla ilgilidir.Çerkezköy Tesislerimizde Şubat 2019'da gerçekleşen rutin FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) denetiminde, FDA'nın önceden onayladığı limitlerde daraltım istemesi sebebiyle, çevre etkilerinin yeni limitlere uyumlandırılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmış, gerçekleştirilen yeniden denetim sonucunda her iki tesisimiz de "sıfır bulgu" ile US FDA onayını almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089729BIST