***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2022 19:27
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.08.2019 tarihli özel durum açıklamamızla ilgilidir.
Çerkezköy Tesislerimizde Şubat 2019'da gerçekleşen rutin FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) denetiminde, FDA'nın önceden onayladığı limitlerde daraltım istemesi sebebiyle, çevre etkilerinin yeni limitlere uyumlandırılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmış, gerçekleştirilen yeniden denetim sonucunda her iki tesisimiz de "sıfır bulgu" ile US FDA onayını almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089729
BIST
18:055.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,30
|Açılış
|: 5.517
|
|Önceki Kapanış
|: 5.455
|
5.549
En Düşük
5.480
18:0518,6531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0265
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7961
En Düşük
18,6065
18:0519,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0884
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9444
En Düşük
19,7844
18:051.079,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.079,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079,77
|
1.087,21
En Düşük
1.076,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|13,31
|10.487.189
|% 10,00
|
|YESIL
|5,39
|57.587.068
|% 10,00
|
|NATEN
|201,30
|86.493.575
|% 10,00
|
|BRKVY
|30,36
|4.500.870
|% 10,00
|
|CMBTN
|574,30
|54.915.420
|% 10,00
|
|IMASM
|270,00
|61.443.365
|% -10,00
|
|UZERB
|170,10
|2.145.575
|% -10,00
|
|KONTR
|153,10
|359.640.792
|% -8,54
|
|OZSUB
|20,82
|69.267.642
|% -8,12
|
|ALFAS
|298,20
|427.139.910
|% -6,64
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|THYAO
|145,00
|6.301.883.747
|% 2,26
|
|ASELS
|59,20
|4.652.320.500
|% 2,07
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|YKBNK
|12,10
|2.786.528.921
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,55
|2.230.419.944
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6515
|18,6531
|% -0,14
|
|Euro
|19,8203
|19,9253
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4590
|22,5716
|% 0,10
|
|Frank
|19,9508
|20,0710
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9507
|4,9755
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.799
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.079
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|7.285
|7.395
|5,00
|
|Tam
|7.321
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.545
|3.610
|32,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 077 adet işlem
-
17:57PAMEL
Yüzde 4.33 oranında artışla 248.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 998 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 65 artarak (% 1.16 ) 4, 861
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, PENTA, TERA, UMPAS, VKING, YESIL, BRKO, CMBTN, ADEL, YYAPI
-
17:56
ADEL, PSDTC, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında