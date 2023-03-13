***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı finansal tablolarında 23 nolu dipnotta geçen "Satılan ticari mal ve hizmet maliyetini, Saba İlaç ürünlerinin üretimi ve Saba İlaç'a verilen fason hizmet maliyeti oluşturmaktadır" ifadesine yönelik, bir vurgulama eksikliği sebebiyle bir kısım yatırımcılarımızdan gelen isabetli bilgi talebine istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.Ticari mal ve hizmet maliyeti karşılığı 156.438.751 TL.lık tutar, sadece Saba İlaç ürünlerinin üretimi ve Saba İlaç'a verilen fason hizmet maliyetini değil, fason üretimini yaptığımız diğer firmalara olan satışların maliyetini de kapsamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123498BIST