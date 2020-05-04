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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.05.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDEVA52010 ISIN Kodlu tahvilin 8.kupon ödemesi ve itfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) %4,2543
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDEVA52010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,2543 17,064 18,1884 3.403.440 Evet
2 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 5,7882 23,2164 25,3192 4.630.560 Evet
3 04.02.2019 01.02.2019 04.02.2019 6,3841 25,6066 28,1747 5.107.280 Evet
4 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,0774 20,3654 21,9758 4.061.920 Evet
5 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,1198 24,5465 26,9022 4.895.840 Evet
6 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 4,5911 18,4149 19,7273 3.672.880 Evet
7 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 3,8815 15,5687 16,5023 3.105.200 Evet
8 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 3,2351 12,976 13,6218 2.588.079,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 80.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA52010 ISIN Kodlu, 80.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 8.kupon ödemesi ile anapara ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842296


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OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Altın Gr. 386 386 2,92  
Cumhuriyet 2.474 2.532 18,30  
Tam 2.550 2.594 18,70  
Yarım 1.237 1.268 9,20  
Çeyrek 620 634 4,50  
Gümüş.Ons 14,82 14,87 -0,14  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,01  
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