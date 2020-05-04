***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.05.2020 17:09
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 725
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7339
ISIN Kodu TRSDEVA42219
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 2,7339 10,8465 11,2944
2 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020
3 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021
4 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021
5 03.08.2021 02.08.2021 03.08.2021
6 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021
7 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022
8 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 130.000.000.-TL nominal değerli, 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvilinin ihracı tamamlanmıştır. Tahvilin vade başlangıç tarihi 04.05.2020 olup birinci kupon faizi oranı %2,7339 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842305
BIST