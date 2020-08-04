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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.08.2020 14:17
GÜNCEL HABERLER



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDEVA52119 ISIN kodlu tahvilin 9.kupon ödemesi ve 10.kupon faiz oranının belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.093
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) %4,3166
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDEVA52119
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,3166 17,3138 18,4719 2.805.789,98 Evet
2 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 5,8505 23,4663 25,6154 3.802.824,98 Evet
3 04.02.2019 01.02.2019 04.02.2019 6,4464 25,8564 28,476 4.190.159,98 Evet
4 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,1397 20,6153 22,2661 3.340.804,97 Evet
5 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,1821 24,7963 27,2013 4.018.364,97 Evet
6 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 4,6534 18,6647 20,0136 3.024.709,95 Evet
7 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 3,9438 15,8185 16,7828 2.563.469,96 Evet
8 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 3,2974 13,2258 13,897 2.143.309,96 Evet
9 04.08.2020 03.08.2020 04.08.2020 3,049 12,0966 12,6548 1.981.849,97 Evet
10 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 3,5101 14,079 14,8406
11 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021
12 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA52119 ISIN Kodlu, 65.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 9.kupon ödemesi yapılmış olup,10.kupon faiz oranı %3,5101 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864530


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RTALB 41,20 119.996.222 % 9,98  
GLRYH 15,33 41.753.671 % 9,97  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
AKMGY 46,82 4.676.709 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0531 9,0985 % -0,07  
Frank 7,5737 7,6193 % 0,44  
Riyal 1,8532 1,8625 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.982 1.983 5,41  
Altın Gr. 444 444 2,04  
Cumhuriyet 2.908 2.942 -8,10  
Tam 2.996 3.028 -8,20  
Yarım 1.454 1.476 -4,00  
Çeyrek 729 740 -2,00  
Gümüş.Ons 24,68 24,70 0,38  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 0,04  
B. Petrol 43,98 43,98 -0,17  
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