***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDEVA42219 ISIN kodlu tahvilin 3.kupon ödemesi ve 4.kupon faiz oranının belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.04.2022Vade (Gün Sayısı) 725Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7339ISIN Kodu TRSDEVA42219Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 2,7339 10,8465 11,2944 3.554.069,99 Evet2 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 3,1985 12,8291 13,4603 4.158.049,98 Evet3 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 4,068 16,3167 17,3435 5.288.399,99 Evet4 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 4,0335 16,1783 17,18765 03.08.2021 02.08.2021 03.08.20216 02.11.2021 01.11.2021 02.11.20217 01.02.2022 31.01.2022 01.02.20228 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42219 ISIN Kodlu, 130.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 3.kupon ödemesi yapılmış olup, 4.kupon faiz oranı %4,0335 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906905BIST