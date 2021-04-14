***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.04.2021 16:55
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Satışın tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSDEVA42318
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021
2 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021
3 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
4 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022
5 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
6 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
7 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
8 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 100.000.000.-TL nominal değerli, 2 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BİST TLREF endeks getirisi üzerine 200 bps ek getirili tahvilinin ihracı tamamlanmıştır. Tahvilin vade başlangıç tarihi 14.04.2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928115
BIST