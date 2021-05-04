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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.05.2021 16:01



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDEVA42219 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon ödemesi ve 5.kupon faiz oranının belirlenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 725
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7339
ISIN Kodu TRSDEVA42219
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 2,7339 10,8465 11,2944 3.554.069,99 Evet
2 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 3,1985 12,8291 13,4603 4.158.049,98 Evet
3 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 4,068 16,3167 17,3435 5.288.399,99 Evet
4 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 4,0335 16,1783 17,1876 5.243.549,98 Evet
5 03.08.2021 02.08.2021 03.08.2021 4,7753 19,1537 20,5753
6 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021
7 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022
8 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42219 ISIN Kodlu, 130.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 4.kupon ödemesi yapılmış olup, 5.kupon faiz oranı %4,7753 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934425


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Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
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