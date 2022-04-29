***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2022 16:15
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSDEVA42219 Isın Kodlu tahvilin 8.Kupon ödemesi ve itfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 725
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7339
ISIN Kodu TRSDEVA42219
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 2,7339 10,8465 11,2944 3.554.069,99 Evet
2 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 3,1985 12,8291 13,4603 4.158.049,98 Evet
3 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 4,068 16,3167 17,3435 5.288.399,99 Evet
4 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 4,0335 16,1783 17,1876 5.243.549,98 Evet
5 03.08.2021 02.08.2021 03.08.2021 4,7753 19,1537 20,5753 6.207.889,98 Evet
6 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021 4,9035 19,6679 21,1681 6.374.549,97 Evet
7 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022 4,8603 19,4946 20,9681 6.318.389,98 Evet
8 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 5,5122 23,1259 25,2461 7.165.859,98 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 130.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş AA (tr) 12.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42219 ISIN Kodlu 130.000.000 TLnominal değerli tahvilin 8.kupon ödemesi ile ana para ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025562
BIST