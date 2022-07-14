***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDEVA42318 Isın kodlu tahvilin 5.kupon ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Öde 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.04.2023Vade (Gün Sayısı) 729Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSDEVA42318Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,3503 21,4601 23,2514 5.350.300 Evet2 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 5,2949 21,2377 22,9916 5.294.900 Evet3 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 4,4851 17,9896 19,2413 4.485.100 Evet4 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 4,0908 16,4081 17,4467 4.090.800 Evet5 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 4,1402 16,4257 17,4625 4.140.200 Evet6 13.10.2022 12.10.2022 13.10.20227 12.01.2023 11.01.2023 12.01.20238 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (tr) 12.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42318 ISIN Kodlu, 100.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 5.kupon ödemesi yapılmış olup, faiz oranı %4,1402 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045351BIST